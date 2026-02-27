Entregaron certificados a cocineros de comedores escolares

El Ministerio de Desarrollo Humano entregó certificados de la segunda etapa del plan de formación para personal de comedores. La iniciativa, que se realiza junto a UADER y UPCN, busca jerarquizar el rol de los agentes y mejorar la calidad alimentaria en las escuelas entrerrianas.
El Ministerio de Desarrollo Humano entregó certificados de la segunda etapa del plan de formación para personal de comedores. La iniciativa, que se realiza junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Unión del Personal Civil de la Nación en Entre Ríos (UPCN), busca jerarquizar el rol de los agentes y mejorar la calidad alimentaria en las escuelas entrerrianas. En ese marco, ya se capacitaron 2.800 agentes.
En un acto realizado en Paraná, se entregaron los certificados de las capacitaciones virtuales Cocinas Escolares Saludables y Cocinar desde el territorio. Esta política pública ya alcanzó a 2.800 trabajadores en toda la provincia, consolidando un esquema de formación continua, asincrónica y autoasistida que permite el acceso sin interrumpir las tareas diarias en los establecimientos educativos.
Al respecto, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, puso en valor la tarea cotidiana de quienes sostienen el servicio alimentario. Subrayó que "como gobierno provincial tenemos la convicción de trabajar en equipo, articulando con las instituciones y con los trabajadores, para construir cada día una provincia un poco mejor, como lo marcan el Gobernador y la Ministra".
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, Román Scattini, resaltó la función territorial de la universidad pública. Señaló que se reforzaron los recursos académicos para garantizar que la propuesta llegue a todos los departamentos de la provincia, ratificando la voluntad de continuar con estos procesos formativos.
En tanto, la secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, remarcó que la capacitación es una herramienta clave para el desarrollo profesional de los trabajadores estatales. Destacó el compromiso demostrado por los agentes en cada instancia y la importancia de que los gremios acompañen estas necesidades de formación.
Finalmente, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, destacó el desafío de implementar una propuesta de alcance provincial y superar las expectativas iniciales de participación. De la actividad también participaron autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano y referentes gremiales.