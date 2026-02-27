 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Desarrollo Humano

Entregaron certificados a cocineros de comedores escolares

El Ministerio de Desarrollo Humano entregó certificados de la segunda etapa del plan de formación para personal de comedores. La iniciativa, que se realiza junto a UADER y UPCN, busca jerarquizar el rol de los agentes y mejorar la calidad alimentaria en las escuelas entrerrianas.

27 de Febrero de 2026
Entrega de certificados a cocineros
Entrega de certificados a cocineros Foto: Gobierno de Entre Ríos

El Ministerio de Desarrollo Humano entregó certificados de la segunda etapa del plan de formación para personal de comedores. La iniciativa, que se realiza junto a UADER y UPCN, busca jerarquizar el rol de los agentes y mejorar la calidad alimentaria en las escuelas entrerrianas.

El Ministerio de Desarrollo Humano entregó certificados de la segunda etapa del plan de formación para personal de comedores. La iniciativa, que se realiza junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Unión del Personal Civil de la Nación en Entre Ríos (UPCN), busca jerarquizar el rol de los agentes y mejorar la calidad alimentaria en las escuelas entrerrianas. En ese marco, ya se capacitaron 2.800 agentes.

 

En un acto realizado en Paraná, se entregaron los certificados de las capacitaciones virtuales Cocinas Escolares Saludables y Cocinar desde el territorio. Esta política pública ya alcanzó a 2.800 trabajadores en toda la provincia, consolidando un esquema de formación continua, asincrónica y autoasistida que permite el acceso sin interrumpir las tareas diarias en los establecimientos educativos.

 

Al respecto, el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, puso en valor la tarea cotidiana de quienes sostienen el servicio alimentario. Subrayó que "como gobierno provincial tenemos la convicción de trabajar en equipo, articulando con las instituciones y con los trabajadores, para construir cada día una provincia un poco mejor, como lo marcan el Gobernador y la Ministra".

 

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader, Román Scattini, resaltó la función territorial de la universidad pública. Señaló que se reforzaron los recursos académicos para garantizar que la propuesta llegue a todos los departamentos de la provincia, ratificando la voluntad de continuar con estos procesos formativos.

 

En tanto, la secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, remarcó que la capacitación es una herramienta clave para el desarrollo profesional de los trabajadores estatales. Destacó el compromiso demostrado por los agentes en cada instancia y la importancia de que los gremios acompañen estas necesidades de formación.

 

Finalmente, el director de Comedores, Lautaro Azzalini, destacó el desafío de implementar una propuesta de alcance provincial y superar las expectativas iniciales de participación. De la actividad también participaron autoridades del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano y referentes gremiales.

Temas:

Ministerio de Desarrollo Humano comedores escolares cocineros
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso