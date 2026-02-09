Adolescente murió en un accidente cuando circulaba en una moto robada

El adolescente de 17 años circulaba en una motocicleta que había sido robada horas antes cuando protagonizó un grave choque contra un automóvil. El siniestro ocurrió en Río Cuarto, Córdoba y el joven murió tras permanecer internado en el Hospital
Un adolescente de 17 años murió luego de protagonizar un grave accidente de tránsito mientras circulaba en una motocicleta que había sido robada horas antes. El hecho ocurrió en la ciudad de Río Cuarto y el joven falleció tras permanecer internado en estado crítico.
Según informaron fuentes de la Policía de Córdoba, el siniestro vial se produjo en la intersección de calle José Biassi y Pasaje Drago. Por causas que se investigan, la motocicleta marca KTM Duke en la que se desplazaba el menor colisionó contra un automóvil Chevrolet Onix.
Tras el impacto, el adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde permaneció internado desde la madrugada. Finalmente, en horas posteriores, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Moto con pedido de secuestro
En el marco de las averiguaciones posteriores al choque, se constató que la motocicleta en la que circulaba el joven había sido robada horas antes del accidente y contaba con pedido de secuestro vigente al momento del siniestro.
El vehículo quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, mientras que el automóvil involucrado también fue sometido a las actuaciones de rigor, publicó El Doce.
Investigación judicial
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de 3° Turno, a cargo de la fiscal María Laura Cerda, quien investiga las circunstancias exactas en las que se produjo el choque y las responsabilidades correspondientes