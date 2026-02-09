Falleció una niña tras caer a una pileta durante un festejo familiar

Otra tragedia por ahogamiento de una menor volvió a sacudir este domingo a la provincia de Mendoza y encendió una señal de alarma: se trata del segundo caso en pocos días, luego de la muerte de otra niña ocurrida el pasado martes, en circunstancias similares.

El nuevo hecho fatal ocurrió durante la tarde de este domingo en un predio de ruta 62, en la zona de La Libertad, Rivadavia. Una pequeña de 3 años fue trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti luego de haber sido rescatada de una pileta. El aviso a la línea de emergencias ingresó alrededor de las 15, cuando se alertó que una menor había sufrido un episodio de inmersión.

La niña ingresó al nosocomio minutos después, donde el personal de guardia inició de inmediato maniobras de primeros auxilios. Pese a los esfuerzos médicos, el fallecimiento se constató a las 16.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la familia había alquilado un quincho y se encontraba participando de un festejo. En un momento, los adultos advirtieron que no veían a la menor y, al dirigirse hacia la pileta, la encontraron en el fondo del agua. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que investiga las circunstancias del hecho.

Este trágico hecho se sumó al ocurrido el martes en Luján, donde una niña de 2 años murió tras caer a una pileta en una vivienda que alquilaban sus padres en la zona de calles Almirante Brown y Guardia Vieja, en el límite entre Chacras de Coria y Vistalba, informó el medio El Sol de Mendoza. En ese caso, pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado, la menor falleció.

