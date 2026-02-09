Realizaron un allanamiento por una causa de violencia de género y secuestraron dispositivos

El procedimiento se realizó en el marco de una denuncia por violencia de género. Durante el allanamiento, la Policía incautó teléfonos celulares, tablets, una netbook y otros dispositivos de almacenamiento digital que serán analizados.
En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Giorda, en el contexto de una causa por violencia de género.
El procedimiento se llevó adelante tras una denuncia que derivó en la emisión de un mandamiento judicial, el cual autorizaba el ingreso al domicilio y el secuestro de un teléfono celular y de todos los dispositivos de almacenamiento digital que pudieran resultar de interés para la investigación.
Al arribar al lugar, los efectivos notificaron al interesado sobre la medida judicial y también acerca de las restricciones vigentes dispuestas en favor de su ex pareja, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.
Elementos secuestrados
Durante la requisa, el personal policial logró el secuestro de tres teléfonos celulares, una tarjeta de memoria de 16 gigabytes, dos tablets y una netbook. Todos los elementos fueron debidamente incautados y puestos a disposición de la Justicia.
Según se informó, los dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis técnicos, con el objetivo de avanzar en la investigación de la causa y reunir elementos probatorios vinculados a la denuncia por violencia de género.