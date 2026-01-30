Oriana Sabatini habló de su embarazo y confirmó dónde nacerá su hija

A pocas semanas de convertirse en madre, Oriana Sabatini compartió cómo atraviesa la etapa final de su embarazo y confirmó que su hija con Paulo Dybala nacerá en Italia, país donde ambos residen actualmente. La actriz y modelo habló con sinceridad sobre los cambios físicos que experimenta y despejó rumores en torno al lugar del parto.

Durante una entrevista en el ciclo Resumido (Luzu), Oriana Sabatini explicó que el proceso no ha sido sencillo y que continúa con molestias propias de la gestación. Según detalló, se trata de un embarazo “muy sintomático”, con náuseas y mareos persistentes que la obligaron a bajar el ritmo habitual y mantener reposo.

La decisión de tener a su hija en Italia

En la charla, la artista también confirmó que el nacimiento no será en Argentina, como algunos seguidores especulaban, sino en Europa. La decisión, contó, está vinculada tanto a cuestiones médicas como familiares.

“Quiero tener parto natural. Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, señaló, en referencia a la agenda deportiva de Dybala.

Para Oriana Sabatini, la posibilidad de compartir ese momento con su pareja resultó determinante al momento de elegir el lugar.

Baby shower de Oriana Sabatini. Foto: Archivo.

Lejos de casa, pero acompañada

De todos modos, reconoció que no fue fácil resignar la idea de dar a luz en su país. La distancia con su entorno más cercano le generó sentimientos encontrados.

“Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día… y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma”, expresó.

La actriz describió esa situación con humor y realismo, al imaginarse “pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo”.

Oriana Sabatini decidió quedarse cerca de Dybala. Foto: Archivo.

El misterio del nombre

Consultada sobre el nombre de la beba, Oriana Sabatini contó que ya está definido, aunque prefirió mantenerlo en reserva hasta el nacimiento. Como pista, reveló que se trata de una elección personal que la acompaña desde la adolescencia.

“Es un nombre que me gusta desde los 15 años”, adelantó. Y, entre risas, agregó sobre la participación de Dybala en la decisión: “Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo”.

Mientras transita las últimas semanas de gestación, la pareja se prepara para la llegada de su primera hija, en una etapa que Oriana Sabatini vive con expectativa, cuidados y mucha emoción.