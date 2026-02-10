Confirman el inicio del juicio al exfuncionario que conducía alcoholizado y provocó cuatro muertes en Ruta 39

El miércoles 18 de febrero próximo, a las 9, comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo "Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado". Las audiencias, que se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones de esa ciudad, continuarán los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero, iniciándose siempre en el mismo horario.

La causa contra Juan Ruiz Orrico.

El debate será presidido por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que el abogado Mario Arcusin ejercerá la querella particular.

Por su parte los letrados Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje asistirán al imputado Ruiz Orrico.

Conducía alcoholizado un auto oficial y cuatro víctimas

El 20 de junio de 2024, en la ruta 39, el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, conducía un auto oficial con 1,59 de alcohol en sangre, invadió el carril contrario y embistió de frente el vehículo en el que viajaban Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes trabajadores de Basavilbaso.

Tres de las víctimas del choque.

El impacto fue fatal: los cuatro murieron en el acto. El hecho generó conmoción en la provincia y puso en el centro del debate el uso de vehículos oficiales y la responsabilidad de funcionarios públicos al volante.

Cabe recordar que Orrico, días atrás, el defensor del exfuncionario provincial presentó una propuesta formal para resarcir a las familias de las cuatro víctimas que murieron en el choque. En una Carta Documento, el defensor de Orrico, había ofrecido $150 millones como reparación del daño moral, una suma que no fue aceptada por ninguno de los familiares.

El inicio del juicio

Orrico enfrentará juicio oral por el delito de “Homicidio Culposo Agravado”, en un proceso que se llevará a cabo en Concepción del Uruguay entre el 18 y el 27 de febrero. La audiencia será presidida por el juez Darío Crespo, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, luego de que todos los magistrados del tribunal local se excusaran por vínculos familiares con la esposa del imputado, la jueza María Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

Ingreso de público

Los alegatos de apertura y de clausura del debate serán transmitidos en vivo y en directo, vía streaming, a través del canal de YouTube del Servicio de Información del Superior Tribunal de Justicia (STJ), confirmaron desde el Poder Judicial.

El acceso a la sala será entre las 8 y las 8.50, ya que a las 9 se cerrarán las puertas y comenzará el debate. El ingreso quedará supeditado a la capacidad del lugar.

Las personas que quieran asistir deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y no podrán portar bolsos, mochilas ni equipos de mate. Los periodistas deberán acreditarse previamente a través del Servicio de Información y Comunicación del STJER.