El PJ de Entre Ríos reiteró su rechazo a la reforma laboral y avanzó en un reordenamiento interno

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos se reunió este miércoles con el objetivo de avanzar en un reordenamiento interno de su órgano de conducción y analizar el desarrollo del debate en el Senado de la Nación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. "No es modernización, es flexibilización y precarización laboral", afirmaron.

Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo expresaron nuevamente su rechazo categórico a la iniciativa promovida por el presidente Javier Milei. Señalaron que "no se trata de una reforma ni de una modernización, sino de un proceso de flexibilización laboral que implica un retroceso y una quita de derechos conquistados por las y los trabajadores". En ese sentido, advirtieron que, de aprobarse, "la norma profundizará la precarización laboral y generará mayores niveles de pobreza y desigualdad. Quieren darle una herramienta legal a las grandes empresas para que despidan trabajadores en forma más barata".

En ese sentido, analizaron: "Desde que asumió Milei, con el DNU 70/23 y la Ley Bases ha comenzado una ofensiva contra los derechos sociales y de los trabajadores que no tiene comparación, ni siquiera con la dictadura genocida del '76. De sancionarse esta reforma estaríamos consolidando un retroceso enorme en las conquistas sociales. El modelo de Milei es para un país sin clase trabajadora, sin clase media y sin derechos. Quieren un país al servicio de las élites económicas en el que solo vive bien el 30% de la sociedad y el resto debe sobrevivir entre la pobreza, la indigencia y el desempleo. No existe ni un solo artículo de este proyecto que sirva para generar más empleo o que garantice un derecho. La única finalidad es que los más ricos aseguren su rentabilidad a costa de sacrificar los derechos de los trabajadores", señalaron.

"De avanzar en esta reforma, Milei profundizará la quita de derechos, la que se extenderá, aún más, a ámbitos del Estado sensibles para los sectores populares como salud, educación, universidad y políticas sociales. Esta reforma también busca precarizar todo el mercado de trabajo y, en consecuencia, bajar los salarios. Estos retrocesos se extienden a todas las profesiones y apuntan también a afectar los derechos de los trabajadores estatales, tanto en sus paritarias como en la estabilidad laboral en futuras reformas", concluyeron.

En otro orden, el órgano de conducción partidaria llevó adelante el correspondiente ordenamiento interno, a partir de las vacantes existentes. En ese marco, se procedió al ingreso de suplentes al cuerpo, incorporándose como titulares a Lusina Minni, Adriana Meza Torres y Fabricio "Gino" Mesquida.

Asimismo, por razones personales, el presidente del Consejo Provincial, José Cáceres, solicitó una licencia por el término de 90 días en el ejercicio de la presidencia, la cual fue aprobada, manteniéndose como integrante del Consejo.

En virtud del corrimiento de cargos, se resolvió que Silvia del Carmen Moreno, quien se desempeñaba como Prosecretaria, pase a ocupar la Vicepresidencia Primera, por lo cual queda a cargo de la Presidencia durante el período de licencia de José Cáceres.

El Consejo Provincial reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la organización del movimiento justicialista y el fortalecimiento institucional del partido en la provincia de Entre Ríos.