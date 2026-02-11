Protesta policial en Santa Fe: el Gobernador Pullaro anunció que "ninguno percibirá menos de $1.350.000"

El gobernador de Santa Fe habló en conferencia de prensa, mientras continúa la negociación. El mandatario remarcó la situación económica nacional y defendió el plan de seguridad de su gestión. Buscan “garantizar la seguridad preventiva".
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este miércoles que el reclamo policial en esa provincia fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”, por lo que anunció un incremento salarial que será efectivizado a través de un decreto.
“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.
"Hicimos los esfuerzos"
El mandatario provincial explicó que "hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos".
“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro. Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno en Rosario.
“Hubo mucha manipulación de las estadísticas y los sueldos”, remarcó el gobernador y sumó: “El policía que cumple tareas operativas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez o Santo Tomé tendrá un plus de 500 mil pesos más. Si maneja el vehículo oficial, cobrará 2.188.835”.
“Si pertenece al GOE, Comando Radioeléctrico o Infantería al volante de un equipo oficial, va a ganar 2.334.535 por mes”, completó el líder de la Casa Gris. Sobre el momento en el cual se hará oficial, adelantó que “va a estar estratificado en el decreto que voy a firmar en minutos”.
Negociación
Tras acordar puntos en la negociación, Pullaro resaltó que “a ocho personas hasta el momento se les devolvió el arma y se les pidió que salgan a la calle”, aclaró sobre lo mencionado previamente por Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad.
“Luego, por razones que no están claras, el personal policial se volvió a movilizar. Nosotros seguimos con nuestra postura de negociación”, sostuvo Pullaro.
“Acá hay que poner un límite, vamos a estar controlando la cobertura y las salidas. No es porque el gobierno está incumpliendo un acuerdo, es porque los que se sentaron a hablar con el gobierno no pudieron cumplir”, agregó.
“El cambio en la política salarial se mantiene, pero entendemos y quiero ser claro, que habiendo atendido todos los planteos de bienestar y salariales, no hay ninguna necesidad de seguir manifestándose”, sumó.