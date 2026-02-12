El FMI cerró la misión en Argentina y destacó "avances" tras la revisión del acuerdo

El organismo informó que concluyó la segunda revisión del acuerdo por USD 20.000 millones y calificó como positivos los encuentros con el equipo económico. Las conversaciones continuarán para definir metas fiscales y de reservas.
El FMI en Argentina anunció que concluyó la misión técnica correspondiente a la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares y aseguró que “se registraron muy buenos avances” en las conversaciones mantenidas con el equipo económico.
La delegación del Fondo Monetario Internacional estuvo encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, quienes arribaron al país el 5 de febrero para mantener una serie de reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central. La visita se enmarcó tanto en la revisión del programa vigente como en la consulta del Artículo IV.
En un comunicado oficial, el organismo que preside Kristalina Georgieva señaló: “La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”.
Metas fiscales y acumulación de reservas
Durante su estadía, los representantes del Fondo mantuvieron encuentros con el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo y con distintos interlocutores para analizar la situación macroeconómica y las perspectivas a corto y mediano plazo.
Entre los principales ejes del diálogo figuraron el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026 y el compromiso de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central. Estos puntos resultaron determinantes en la evaluación técnica del programa.
En el Palacio de Hacienda calificaron como positivo el encuentro desarrollado el martes pasado entre los técnicos del organismo y las autoridades argentinas, reunión que se extendió durante gran parte de la jornada. Sin embargo, la misión se retiró del Ministerio de Economía sin realizar declaraciones públicas.
"Waiver" y desembolso pendiente
La visita representó un desafío para el Gobierno nacional, que busca la aprobación de un nuevo “waiver” —perdón técnico por el incumplimiento de metas— y la renegociación del objetivo de acumulación de reservas. Estas condiciones son necesarias para habilitar un desembolso estimado en 1.000 millones de dólares.
Si bien el mercado financiero da por descontada la aprobación de ese giro, hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales por parte del organismo. La continuidad de las conversaciones en los próximos días será clave para definir el resultado final de la revisión, publicó IProfesional.
En cuanto a las reservas, el Banco Central se había comprometido originalmente a cerrar el cuarto trimestre de 2025 con un saldo positivo de 2.400 millones de dólares en reservas netas. No obstante, tras la primera revisión del programa, esa meta fue modificada a un saldo negativo de 2.600 millones. El equipo económico no logró alcanzar ese objetivo, en parte por la estrategia cambiaria adoptada para sostener el valor de la moneda y por las ventas efectuadas en un contexto de volatilidad previo a las elecciones legislativas.
Con la misión técnica finalizada y las negociaciones aún en curso, el foco quedó puesto en la definición de las metas revisadas y en la eventual aprobación del desembolso pendiente, en un escenario donde la estabilidad cambiaria y el cumplimiento fiscal siguen siendo pilares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.