Calendario de ANSES y el Carnaval: cómo afectan los feriados al pago a jubilados

La llegada del primer fin de semana extra largo de 2026 impacta directamente en el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Debido a los feriados inamovibles de Carnaval, la actividad bancaria y administrativa se verá interrumpida durante cuatro días consecutivos, lo que genera una partición en el calendario para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Para garantizar que los beneficiarios de ANSES cuenten con sus fondos, el organismo previsional ha diseñado un esquema que divide a los titulares entre quienes reciben su dinero antes de los festejos y aquellos que lo verán acreditado recién al retomar la actividad el próximo miércoles 18 de febrero 2026.

Calendario de pagos

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el miércoles continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento, dio a conocer Anses.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

-Titulares con documentos finalizados en 5 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

-Titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo

-Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

-Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.