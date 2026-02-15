 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Investigan un confuso episodio

Un hombre resultó baleado cuando estaba con su pareja en su camioneta en Villa Elisa

El hecho ocurrió durante la noche en la vía pública. Un hombre de 51 años sufrió una herida de arma de fuego mientras estaba con su pareja en su Volkswagen Amarok. La Fiscalía ordenó peritajes y el secuestro de una escopeta.

15 de Febrero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

El hombre herido de un disparo en su camioneta en la ciudad de Villa Elisa (departamento Colón), es el eje de una investigación que se inició tras un llamado telefónico, que alertó a la Policía sobre un episodio ocurrido durante la noche en la vía pública. La víctima, de 51 años, sufrió una lesión por arma de fuego mientras se encontraba junto a su pareja en el interior de una Volkswagen Amarok.

 

El procedimiento fue coordinado por la Jefatura Departamental y la Unidad Fiscal de Colón, que intervino para establecer con precisión las circunstancias del hecho. Al arribar al lugar, el personal actuante localizó el vehículo y asistió al hombre herido, indicaron fuentes policiales.

 

De acuerdo con los primeros indicios, el damnificado, quien estaba acompañado por su pareja de 49 años, se habría provocado la herida mientras permanecía dentro del habitáculo. Tras lo sucedido, fue trasladado inicialmente al hospital de Villa Elisa y luego derivado al Hospital Privado Río Uruguay, en la ciudad de Colón.

 

Peritajes y secuestro de arma

 

Ante la gravedad del episodio, se dio intervención a la fiscal en turno, Dra. Noelia Batto, quien dispuso la actuación de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

 

En el marco de la investigación, se ordenó el secuestro de una escopeta calibre .16 marca Centauro, junto a dos cartuchos del mismo calibre, uno de los cuales se encontraba percutido. También se incautaron otros elementos que serán analizados para esclarecer lo ocurrido.

 

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados de las pericias técnicas que permitan determinar fehacientemente cómo se produjo el disparo y si existieron otras circunstancias vinculadas al hecho.

