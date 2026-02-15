 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes En el arranque de la temporada

TC: "Necesitábamos sumar fuerte", el lamento de Werner tras su abandono en El Calafate

15 de Febrero de 2026
Werner tuvo un mal arranque en el TC.
Werner tuvo un mal arranque en el TC. Foto: (ACTC).

Mariano Werner completó un fin de semana complicado en la primera fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera. “Una pena porque necesitábamos sumar fuerte”, afirmó el entrerriano.

El campeonato 2026 del Turismo Carretera disputó la primera fecha del calendario este fin de semana en el autódromo “Enrique ´Quique´ Freile” de El Calafate. Allí, la exclusión de Julián Santero dejó como ganador al debutante Nicolás Moscardini, que venía de hacer pole position y triunfar en su serie.

Quien no contó con esa misma suerte fue Mariano Werner, sino todo lo contrario. El “Zorro” de Paraná venía peleando por entrar dentro de los mejores 10 cuando, repentinamente, su Ford Mustang empezó a fallar y debió retirarse de la final en el trazado santacruceño. La explicación la dio horas más tarde frente a los micrófonos de Carburando.

(ACTC).
(ACTC).

 

“Lamentablemente, por lo que pudimos ver, en uno de los relanzamientos se salió una trompeta del carburador y se quedó cebado. Fui dejando pasar a todos porque era un peligro, no tenía potencia. Evidentemente, en algún salto se desacomodó o se movió”, manifestó en primera instancia.

Y continuó, respecto a su performance en esta ronda inaugural que lo vio finalizar en la 32° colocación: “Una pena porque necesitábamos sumar fuerte”, afirmó.

Sobre los cambios aerodinámicos, creo que estuvieron buenos, hay que trabajar más. En definitiva, se perdió carga y ahora hay que intentar reencontrar ese balance para seguir progresando a medida que vayan transcurriendo las carreras”.

Temas:

Mariano Werner Turismo Carretera entrerriano Ford Mustang
