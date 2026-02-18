Con un penal de Quintero, River superó 1-0 a Ciudad de Bolívar

El equipo de Gallardo, aturdido y en bajísimo nivel, quebró a Ciudad de Bolívar a cuatro minutos del final: desahogo y a 16vos de la Copa Argentina en medio de la crisis.
River necesitó 86 minutos para quebrar la resistencia de Ciudad de Bolívar, un equipo que hasta hace poco competía en el Torneo Federal y que apenas llevaba un partido oficial disputado en 2026. El cruce, disputado en San Luis, terminó 1-0 a favor del conjunto de Marcelo Gallardo, que avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, pero dejó más dudas que certezas.
El único tanto llegó desde los doce pasos, luego de un penal cometido por Elías Martínez sobre el juvenil Joaquín Freitas cuando el partido parecía encaminarse a la definición por penales. Juan Fernando Quintero asumió la responsabilidad y convirtió el gol que evitó un golpe mayor.
Un triunfo corto ante un rival inferior
En otro contexto, el enfrentamiento parecía accesible. Ganar era una obligación y hacerlo con autoridad, una exigencia implícita por la diferencia de jerarquía y presupuesto entre ambos planteles. Sin embargo, River volvió a evidenciar dificultades para generar situaciones claras de peligro.
El equipo dominó la posesión y buscó de manera constante, pero careció de profundidad y variantes ofensivas. Apenas algunas conexiones aisladas entre Quintero y Gonzalo Montiel lograron romper la monotonía de un juego previsible.
Tomás Galván tuvo una de las más claras con un remate que impactó en el travesaño. Más allá de esa acción y del penal, River prácticamente no inquietó con continuidad al arquero rival.
La figura de Quintero volvió a ser central. El colombiano asumió la conducción y concentró la mayor parte de las decisiones ofensivas. La circulación de la pelota evidenció una marcada dependencia de su creatividad, mientras el resto del equipo mostró dificultades para asumir protagonismo.
Maximiliano Salas tuvo una actuación discreta y no logró imponerse en el área. Por su parte, Ruberto mostró voluntad, pero aún evidenció falta de experiencia para liderar el ataque en un partido de estas características.
La falta de contundencia ofensiva volvió a quedar expuesta en un equipo que no consigue revertir un resultado adverso desde hace 18 encuentros. Aunque en esta ocasión no estuvo en desventaja, la tensión creció a medida que pasaban los minutos y el gol no llegaba, informó Olé.
Un penal que evitó el golpe
El momento clave se produjo sobre el final, cuando Freitas ingresó al área y fue derribado por Martínez en una acción aislada. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó la infracción y Quintero ejecutó con precisión para establecer el 1-0 definitivo.
El gol alivió la estadística y permitió sellar la clasificación, pero no disipó el malestar por el rendimiento. River avanzó de ronda más por insistencia y desgaste que por superioridad futbolística clara.