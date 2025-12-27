 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Fue informado por la Municipalidad

Colectivos: están en vigencia los horarios de verano del transporte público de pasajeros en Paraná

La Municipalidad informa los horarios del transporte urbano durante la temporada de verano. La medida responde a la necesidad de adecuar las frecuencias a la demanda propia de esta época del año.

27 de Diciembre de 2025
Se adecuaron las frecuencias a la demanda propia de esta época del año.
Se adecuaron las frecuencias a la demanda propia de esta época del año. Foto: (Elonce).

A partir del 26 de diciembre, entraron en vigencia los horarios de verano del transporte público urbano de pasajeros.

La medida responde a la necesidad de adecuar las frecuencias a la demanda propia de esta época del año, optimizando el servicio y garantizando una mejor cobertura hacia las zonas con mayor circulación de usuarios.

La medida responde a la necesidad de adecuar las frecuencias a la demanda propia de esta época del año, optimizando el servicio y garantizando una mejor cobertura hacia las zonas con mayor circulación de usuarios.

 

Durante la temporada estival, las líneas D, F, G y H prestarán servicio con una frecuencia aproximada de 20 minutos a lo largo de su recorrido.

 

En tanto, las líneas A, B, C (ramal 300 Viviendas–Centro), E, L (ramal 500 Viviendas–Don Bosco), M y P circularán con una frecuencia estimada de 30 minutos.

 

Por su parte, los ramales F (Seminario) y C (Parque Industrial) funcionarán con una frecuencia de 60 minutos.

 

Finalmente, la línea L, en su ramal Los Berros, mantendrá un esquema de funcionamiento similar al de los días domingos y feriados.

Temas:

colectivos Temporada de verano municipalidad transporte urbano
