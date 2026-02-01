Operativo de emergencia en Arroyo Paranacito por el presunto ahogamiento de una persona

Un operativo de emergencia en Arroyo Paranacito se encuentra en desarrollo este lunes tras el presunto fallecimiento de una persona por ahogamiento. El hecho ocurrió en la zona del puente de hierro y es investigado por fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.
Un operativo de emergencia en Arroyo Paranacito se desplegó en las últimas horas luego de que se reportara el presunto ahogamiento de una persona en inmediaciones del puente de hierro, en el departamento Islas del Ibicuy. La situación generó conmoción en la zona y motivó la rápida intervención de las autoridades.
Según confirmaron fuentes oficiales de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, el procedimiento comenzó recientemente y aún se encuentra en pleno desarrollo. En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de emergencia y otras fuerzas especializadas con el objetivo de esclarecer lo sucedido.
Por el momento, la información es preliminar y no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que derivaron en el hecho, mientras continúan las tareas en el sector, según informó Ceibas Noticias.
Despliegue de fuerzas y tareas en el lugar
El operativo de emergencia en Arroyo Paranacito se concentra específicamente en la zona del puente de hierro, un área frecuentada tanto por vecinos como por pescadores y ocasionales visitantes. Las tareas incluyen rastrillajes, controles del perímetro y procedimientos de rigor para este tipo de situaciones