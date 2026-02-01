Milagro en San Juan: policías reanimaron a un bebé tras un parto de urgencia en una vivienda

Un operativo de emergencia se desplegó este sábado en la provincia de San Juan luego de que una joven atravesara un parto domiciliario en circunstancias críticas y el bebé debiera ser reanimado por personal policial. El episodio ocurrió en el departamento 25 de Mayo y terminó con ambos internados, fuera de peligro, tras la rápida intervención de los uniformados.

De acuerdo a la información oficial, la mujer, de 26 años, comenzó con trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda, acompañada por una vecina. En ese contexto, el nacimiento se produjo de manera repentina y el recién nacido cayó accidentalmente dentro del sanitario, situación que generó alarma inmediata entre quienes estaban presentes.

Ante el cuadro, se solicitó ayuda urgente a las fuerzas de seguridad.

Maniobras de reanimación en el lugar

Minutos después arribó personal de la Policía de San Juan, que constató que el bebé no presentaba signos vitales al momento del rescate. Frente a esa situación, una agente inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Las tareas se realizaron en el domicilio, en un contexto de tensión y urgencia. Tras varios intentos, el pequeño comenzó a reaccionar y a mostrar signos vitales, lo que permitió estabilizarlo hasta la llegada del equipo sanitario.

Hospital de San Juan.

Según se indicó, el recién nacido aún permanecía unido al cordón umbilical, por lo que los efectivos asistieron también a la madre mientras aguardaban el traslado.

Derivación hospitalaria y evolución

Posteriormente, madre e hijo fueron llevados al hospital local del departamento 25 de Mayo para las primeras atenciones. Debido a la complejidad del cuadro, luego se dispuso su derivación al Hospital Dr. Guillermo Rawson, centro de mayor complejidad de la provincia.

Desde el establecimiento médico informaron que ambos quedaron internados bajo observación para controles de rutina, aunque se encuentran en buen estado de salud.

El episodio generó repercusión en la comunidad y fue destacado por la rápida respuesta policial, que resultó clave para revertir una situación que, en los primeros minutos, aparecía como crítica.