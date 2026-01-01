 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad 2026 trajo felicidad a una familia

La primera bebé nacida en Gualeguaychú se llama Hadda y llegó al mundo en el Hospital Centenario

La primera bebé nacida de 2026 en Gualeguaychú fue Hadda Maidana, quien nació este 1 de enero en el Hospital Centenario, en perfecto estado de salud, marcando un inicio de año cargado de emoción.

1 de Enero de 2026
Otra bebé nació en Gualeguaychú.
Otra bebé nació en Gualeguaychú. Foto: Hospital Centenario.

REDACCIÓN ELONCE

La primera bebé nacida de 2026 en Gualeguaychú fue Hadda Maidana, quien nació este 1 de enero en el Hospital Centenario, en perfecto estado de salud, marcando un inicio de año cargado de emoción.

La primera bebé nacida de 2026 en Gualeguaychú ya tiene nombre y apellido: Hadda Maidana. La pequeña llegó al mundo a las 11:20 horas de este 1 de enero en el Hospital Centenario, convirtiéndose en el primer nacimiento registrado en la ciudad durante el nuevo año y en un símbolo de esperanza para toda la comunidad.

 

 

Hadda nació por cesárea, con un peso de 2,810 kilogramos, y tanto ella como su mamá, María Agustina Adriel, se encuentran en perfecto estado de salud. El nacimiento transcurrió sin complicaciones y fue acompañado de cerca por el equipo médico del hospital, que destacó la evolución favorable de ambas.

 

El acontecimiento fue vivido con especial emoción por la familia, que recibió a la pequeña en un contexto de alegría y contención. Como sucede cada comienzo de año, el primer nacimiento adquiere un valor simbólico y despierta la atención de la comunidad, que celebra la llegada de una nueva vida.

 

La feliz pareja junto a Hadda. Foto: Hospital Centenario.
La feliz pareja junto a Hadda. Foto: Hospital Centenario.

 

Un comienzo de año cargado de emoción

 

Durante el parto estuvieron presentes profesionales de las áreas de Obstetricia, Ginecología y Enfermería del Hospital Centenario, quienes acompañaron a la mamá y a la recién nacida en este momento tan significativo. Desde la institución resaltaron el compromiso y la dedicación del personal de salud, especialmente en fechas especiales como el inicio de un nuevo año.

 

Los primeros bebés de Entre Ríos

 

El primer bebé del año en Entre Ríos nació en el Hospital San Blas Nogoyá a las 00:06 horas, convirtiéndose oficialmente en el primer bebé del año en toda la provincia.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Sus papás, Ana Muñoz y Daniel Alvarado celebraron la llegada de Bastian Daniel, quien pesó 2,700 kg, en un momento lleno de emoción y esperanza para este nuevo año.

 

La segunda entrerriana del 2026 nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se llama Pía Marisol Gómez y pesó 3.640 kg.

 

El tercer alumbramiento registrado en la provincia fue a las 8:01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. En ese horario nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con 2.820 kg.

