Un gesto solidario acompañó el primer nacimiento del 2026 en el hospital San Roque de Paraná

La primera beba nacida en el hospital materno infantil San Roque de Paraná durante el 2026 recibió su primer regalo de parte del Voluntariado Santa Rita, que como cada año realizó la entrega de un moisés bendecido por el padre Miguel Velazco para celebrar el primer alumbramiento del Año Nuevo en el nosocomio.

La recién nacida, llamada Pía Marisol Gómez, pesó 3.640 kilogramos y nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero. Con ese horario, se convirtió en la segunda entrerriana nacida en el nuevo año, ya que el primer nacimiento registrado en la provincia fue el de Bastian Daniel, ocurrido a las 00:06 en el hospital San Blas de Nogoyá.

La primera entrerriana del 2026 se llama Pía Marisol (foto Elonce)

Según pudo confirmar Elonce a través del área de Maternidad del hospital San Roque, tanto la beba como su mamá, Érica Gauna, se encontraban en perfecto estado de salud y aguardaban el alta médica para regresar a su domicilio en la localidad de Bovril, junto al papá de la recién nacida, Emanuel Gómez.

Desde el servicio de Maternidad indicaron que “la mamá está súper contenta por el nacimiento, porque fue uno de los primeros del año nuevo en Entre Ríos, y ya recibió un regalito de parte del Voluntariado Santa Rita”.

Un gesto que se repite cada año

La entrega del moisés bendecido forma parte de una tradición que el Voluntariado Santa Rita sostiene cada comienzo de año, con el objetivo de acompañar simbólicamente a las familias que celebran el primer nacimiento del calendario.

Pía Marisol recibió su moisés bendecido (foto Elonce)

El Voluntariado Santa Rita es una asociación sin fines de lucro que funciona en el Hospital San Roque de Paraná. Está integrada por un grupo de mujeres que destinan su tiempo al acompañamiento de los niños internados y de sus familiares.

La labor del Voluntariado Santa Rita

Actualmente, alrededor de treinta voluntarias se desempeñan de manera permanente en el nosocomio. Recorren las salas, brindan contención emocional y colaboran con las familias durante la internación de los niños.

Un gesto solidario para el primer nacimiento del 2026 (foto Elonce)

Además, el voluntariado entrega pañales, ropa, juguetes y otros elementos esenciales que reciben a través de donaciones. Todos los productos son reacondicionados y esterilizados antes de su entrega, como parte de una tarea solidaria sostenida a lo largo del año.

La primera entrerriana del 2026 se llama Pía Marisol (foto Elonce)

El nacimiento de Pía Marisol Gómez marcó así el inicio del 2026 en el hospital San Roque, acompañado por un gesto solidario que se repite como símbolo de bienvenida y acompañamiento.