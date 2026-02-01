Recambio de quincena: demoras moderadas en los pasos fronterizos con Uruguay

El recambio de quincena turística provocó este fin de semana demoras moderadas en los principales pasos fronterizos entre Entre Ríos y Uruguay. Los puentes General San Martín y Artigas registraron extensas filas y tiempos de espera de hasta 50 minutos.
El recambio de quincena volvió a impactar en los pasos fronterizos que conectan Entre Ríos con Uruguay, generando durante el fin de semana importantes demoras y largas filas de vehículos. La mayor congestión se registró el sábado, coincidiendo con el cambio de contingentes turísticos.
Uno de los puntos más afectados fue el puente General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Allí, quienes intentaban salir desde Uruguay hacia Argentina debieron afrontar tiempos de espera de hasta 50 minutos, con filas que se extendieron por casi cuatro kilómetros.
La situación comenzó a normalizarse el domingo, cuando el tránsito se volvió más fluido y las demoras disminuyeron considerablemente, especialmente durante la tarde y el atardecer.
Mejoras en el tránsito y trabajo coordinado
De acuerdo a lo informado, el tránsito se tornó más dinámico gracias a la habilitación de varias cabinas de Aduana y Migraciones en el Área Integrada Binacional, lo que permitió agilizar los controles en ambos sentidos de circulación.
Si bien también se registraron retrasos para quienes ingresaban a Uruguay desde Argentina, estos fueron menores en comparación con el pico del sábado. Al cierre del domingo, el tránsito en el puente General San Martín era completamente normal.
Además, los turistas que salen desde Argentina con destino al este uruguayo optaron mayoritariamente por el paso de Gualeguaychú, donde el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional implementó un operativo especial para ordenar y encauzar el tránsito.
Demoras también en el puente Artigas
El recambio de quincena también se hizo sentir en el puente Artigas, que conecta Colón con Paysandú. Durante el sábado se registraron filas de hasta tres kilómetros, mientras que el domingo las demoras se redujeron a dos kilómetros, con tiempos de espera cercanos a los 40 minutos.
Ante esta situación, Gendarmería Nacional desplegó un dispositivo de seguridad vial para evitar mayores complicaciones, con la colaboración del área de Tránsito de la Municipalidad de Colón y personal de Migraciones, publicó R2820.
En este paso fronterizo, una gran parte de los turistas argentinos utiliza las rutas uruguayas como corredor hacia el sur de Brasil, con destinos muy elegidos como Florianópolis, Camboriú y Bombinhas, lo que incrementa notablemente el caudal vehicular en períodos de recambio turístico.