Exploración espacial: 2026 tendrá misiones clave hacia la Luna y nuevos telescopios

En el sector de la exploración espacial, 2026 estará marcado por misiones para observatorios y algunas misiones para regresar a la Luna. Uno de los principales hitos es el esfuerzo por recuperar el telescopio Swift y colocarlo en una órbita estable. Además, se lanzarán varios telescopios, como el nuevo Telescopio Espacial Xuntian (CSST) chino. Este telescopio promete imágenes de alta resolución y debería complementar misiones como Euclid y Roman, fortaleciendo los estudios de la energía oscura, la estructura a gran escala y la evolución de las galaxias.

La misión más esperada de 2026 es, sin duda, la continuación del programa Artemis con la misión Artemis II. El vuelo llevará a astronautas en una trayectoria de sobrevuelo lunar a bordo de la nave espacial Orión, lanzada por el SLS, para validar los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones. Artemis II representa un paso hacia la reducción de riesgos operativos antes del regreso de los humanos a la superficie lunar. El pronóstico inicial era que la misión tendría lugar en abril de 2026, pero algunos estiman que podría ocurrir en febrero.

Inicialmente, Artemis II estaba programado para abril, pero se espera que el lanzamiento pueda ocurrir incluso en febrero, dependiendo de la finalización de las pruebas. El éxito de la misión se considera esencial para comenzar la siguiente etapa, cuyo objetivo es aterrizar en la superficie lunar. Artemis II marca el regreso de los humanos a las proximidades de la Luna después de más de cinco décadas.

La semana pasada, la NASA ajustó el cronograma de Artemis II y postergó la primera oportunidad de lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS) con la nave Orion.

El cambio impacta directamente en el ensayo general previo al vuelo, conocido como wet dress rehearsal, una prueba clave en la que se cargan por completo los tanques del cohete y se simula la cuenta regresiva hasta instantes antes del lanzamiento.

La agencia espacial estadounidense informó que, debido a las condiciones meteorológicas adversas en Florida, el despegue ya no podrá realizarse antes del domingo 8 de febrero.

Durante los últimos días, los equipos técnicos de la NASA siguieron de cerca la evolución del clima en el estado de Florida, afectado por una inusual ola de frío provocada por una irrupción de aire ártico. Las bajas temperaturas y los fuertes vientos llevaron a los responsables de la misión a reevaluar las capacidades del hardware frente al pronóstico previsto.

Como resultado de ese análisis, se decidió mover el día de carga de combustible del SLS a este lunes 2 de febrero. Según explicó la agencia, mantener el plan original implicaba violar los criterios de seguridad establecidos para una eventual cuenta regresiva, lo que podía comprometer el ensayo.

Aunque las tareas en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy continúan listas para avanzar, el ajuste del calendario busca asegurar que la prueba se realice en condiciones adecuadas.

Cuándo podría despegar Artemis II

Con esta modificación, la primera ventana posible de lanzamiento quedó fijada para no antes del domingo 8 de febrero. La NASA aclaró que no definirá una fecha definitiva hasta analizar en detalle los resultados del wet dress rehearsal.

En ese contexto, las oportunidades previstas para el viernes 6 y el sábado 7 de febrero quedaron descartadas. Si surgieran nuevas demoras, el cronograma se moverá en función de la evolución de los trabajos y del clima.

Otras misiones para el 2026

Además de Artemis II, también se planean otras misiones para 2026. Un ejemplo es el lanzamiento de la estación Haven-1, que será la primera estación espacial comercial independiente. Desarrollada por Vast en colaboración con SpaceX, servirá como laboratorio para experimentos y misiones privadas de corta duración. Utilizando la cápsula Crew Dragon para transportar personas, el proyecto representa un paso hacia el futuro después de que la Estación Espacial Internacional quede inactiva.

Otra misión será Chang'e-7, que llevará robots y una sonda voladora al polo sur de la Luna para buscar hielo. Durante el mismo período, China pondrá en órbita el telescopio Xuntian, que tendrá capacidades similares al Hubble. Mientras tanto, la NASA está planeando una misión de rescate tecnológico utilizando un vehículo robótico para reparar el telescopio Swift, extendiendo su vida útil y evitando que caiga a través de la atmósfera.