El Palacio San José revive su historia con teatralizaciones nocturnas de verano

Los viernes 23 y 30 de enero, el museo nacional ubicado en la provincia de Entre Ríos ofrece una actividad inmersiva para todo público. Una invitación a ser testigos de relatos inéditos y a conocer de cerca a personajes del siglo XIX.

17 de Enero de 2026
Palacio San José
Palacio San José

Bajo el título Una casa que despierta, el Palacio San José -dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli,- propone una experiencia inmersiva, apta para todo público, los viernes 23 y 30 de enero, al atardecer, con entrada libre y gratuita.

 

La propuesta inmersiva invita a sumergirse en la historia a través del teatro.

 

El histórico museo de la provincia de Entre Ríos -Ruta Provincial N°39 KM 128, zona rural, Colonia Caseros-, antigua residencia del General Justo José de Urquiza, transformará su atmósfera habitual para ofrecer Una casa que despierta, una propuesta donde el pasado y el presente se encuentran a través del teatro y la historia viva.

 

A diferencia de los recorridos tradicionales, esta edición 2026 estrena escenas completamente nuevas. Los visitantes podrán ser testigos de relatos inéditos y personajes del siglo XIX que regresan a las salas, patios y jardines para compartir la cotidianidad, los secretos y los sucesos que marcaron la vida en la estancia a mediados de mil ochocientos.

Durante Una casa que despierta el público podrá interactuar con los personajes.

 

“Quienes nos acompañen se encontrarán con personajes que parecen haber estado esperando este momento para contarnos historias y recuerdos que aún resuenan en estos pasillos”, destacan desde la organización del museo.

 

Una casa que despierta busca aprovechar la caída del sol para dotar al palacio de una mística diferente. Tras el cierre habitual del museo a las 18 h, las puertas volverán a abrirse excepcionalmente de 19.30 a 21 h, permitiendo que el público reviva el pasado en un entorno rural y nocturno único.

Palacio San José
