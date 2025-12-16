Dos presos escaparon de la cárcel de Paraná, robaron una moto y fueron recapturados tras persecución

REDACCIÓN ELONCE
Dos internos condenados lograron evadirse de la Unidad Penal Nº1 y, tras robar una motocicleta bajo amenazas, protagonizaron una persecución policial que terminó con su recaptura. Una testigo relató a Elonce cómo se produjo la huida y el operativo posterior.
Fuga de presos en Paraná. Al menos dos internos de la Unidad Penal Nº1 de Paraná lograron escapar este martes por la tarde del establecimiento carcelario, generando un amplio operativo policial en distintos sectores de la ciudad. La fuga fue advertida minutos después, cuando los evadidos interceptaron a un motociclista para continuar su huida.
Una testigo del hecho relató a Elonce que, tras salir de la unidad penitenciaria, los dos presos abordaron a un joven que circulaba en motocicleta. Según su testimonio, los internos lo amenazaron con una “chuza” y, luego de un forcejeo, lograron bajarlo del rodado para escapar a bordo de la moto robada. La mujer indicó que los fugitivos tomaron en contramano por calle Jujuy, lo que generó una situación de riesgo para otros conductores.
De acuerdo al relato aportado, los evadidos continuaron su huida en contramano por calle Dean J. Álvarez, donde una motocicleta del Servicio 911 inició la persecución. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que los fugitivos eran dos internos condenados, identificados con los apellidos Ríos y Vera.
Persecución y captura
Ante la fuga, se activó un operativo cerrojo que incluyó la participación de móviles de distintas comisarías. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los efectivos lograron alcanzar a los sospechosos en la zona del barrio José Hernández, en inmediaciones de avenida Blas Parera y calle Antonio Crespo.
En ese sector, al verse rodeados por el personal policial, los internos depusieron su actitud y fueron recapturados sin que se registraran personas lesionadas. La motocicleta robada fue recuperada y puesta a disposición de la Justicia, mientras que los detenidos fueron trasladados nuevamente a una dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona y motivó el inicio de actuaciones administrativas y judiciales para determinar cómo se produjo la evasión desde la Unidad Penal Nº1.