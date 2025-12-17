Vicegobernador impulsa colecta para egresados afectados por la mamá que gastó $17 millones de la fiesta en el casino

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, encabezó una acción solidaria para acompañar a los egresados de la Escuela de Comercio N° 19 de Eldorado, luego del episodio que generó fuerte conmoción a nivel provincial y nacional por la pérdida del dinero destinado a la fiesta de recepción.

El caso salió a la luz tras conocerse que una mujer apostó y perdió más de 17 millones de pesos que habían sido recaudados por los estudiantes y sus familias para costear la recepción de fin de año. Frente a ese escenario, Romero Spinelli decidió intervenir de manera directa y utilizar sus redes sociales para impulsar una colecta solidaria que permita afrontar los compromisos asumidos con los proveedores del evento.

“Quiero solidarizarme con la Comercio N° 19 de Eldorado que ha tenido su recepción de los chicos de quinto año y ha tenido problemas con el pago de los proveedores por un problema de ludopatía de uno de los padres”, expresó el vicegobernador, al referirse públicamente al hecho y visibilizar la difícil situación que atravesaron los estudiantes y la comunidad educativa.

Para facilitar la recaudación, Spinelli divulgó públicamente un CVU para recibir las donaciones: CVU: 0000184305010015750105 / alias: lumyr25

Tome la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción. Además, intimamos al casino a hacerse cargo y colaborar tras este… pic.twitter.com/R1NijUrwml — Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) December 17, 2025

En sus declaraciones, Romero Spinelli también hizo foco en la problemática de la ludopatía y sus consecuencias. “Estamos totalmente en contra de la ludopatía, realmente es un problema que afecta a muchas personas en el país”, sostuvo, y fue más allá al señalar que “también intimamos al casino para que se haga responsable de esta situación”, abriendo así un debate sobre la responsabilidad de los establecimientos de juego frente a estos casos.

Además, el vicegobernador asumió un compromiso concreto desde el ámbito institucional. “Si queda una diferencia por pagar, cuenten conmigo desde la Vicegobernación para ayudar a que puedan terminar felizmente el evento”, afirmó, reforzando el respaldo del Gobierno provincial para que los egresados puedan cerrar una etapa clave de su vida escolar.

En paralelo, la causa judicial continúa su curso. La mujer involucrada presentó ante la Policía de Misiones un certificado que acredita que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y, a través de su abogado, informó que se presentará ante el juzgado correspondiente para brindar declaración. La investigación avanza mientras el caso sigue generando repercusiones y reabre la discusión sobre la ludopatía y sus impactos sociales, publicó Misiones online.