 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

El presidente del CGE encabezó un encuentro con los trabajadores del CGE

El presidente del Consejo General de Educación, convocó al personal del organismo en el hall del edificio central para presentarse y compartir un mensaje de acompañamiento e invitación al trabajo colectivo.

16 de Diciembre de 2025
Cuenca encabezó un encuentro con los trabajadores del CGE.
Cuenca encabezó un encuentro con los trabajadores del CGE. Foto: (GPER).

El presidente del Consejo General de Educación, convocó al personal del organismo en el hall del edificio central para presentarse y compartir un mensaje de acompañamiento e invitación al trabajo colectivo.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), convocó al personal del organismo en el hall del edificio central para presentarse y compartir un mensaje de acompañamiento e invitación al trabajo colectivo.

"Es un honor y un verdadero orgullo la responsabilidad que me ha delegado el gobernador Rogelio Frigerio al designarme como nuevo presidente del CGE. Es un gusto saludarlos en este lugar tan emblemático del consejo y quiero contarles que me voy a tomar el tiempo de ir a visitarlos oficina por oficina", expresó el presidente en su primer contacto con el personal que se desempeña en el edificio central.

"Soy una persona que cree en las relaciones personales, en el diálogo, en el consenso y en las construcciones colectivas. Van a encontrar en mí una persona dispuesta a escucharlos", manifestó el flamante titular de la área educativa.

 

"Quiero que todos nos sintamos orgullosos del CGE, al que ustedes dedican mucho tiempo de su vida; yo haré lo mismo. Vamos a hacer todo el trabajo necesario para estar a la altura de las circunstancias que se requiere y amerita la situación", agregó.

Finalmente, invitó a fortalecer el trabajo colectivo y dejó en claro su disposición al diálogo. "Los invito a trabajar a todos en equipo y también decirles que a partir de este momento quedo a disposición de todos ustedes", concluyó.

 

En la jornada de presentación acompañaron trabajadores de todas las áreas del Consejo General de Educación, funcionarios, como así también estuvieron presentes representantes gremiales.

Temas:

Consejo General de Educación CGE
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso