Judiciales de Entre Ríos vuelven al paro y fijan dos nuevas jornadas de protesta

Los trabajadores judiciales de Entre Ríos definieron nuevas medidas de fuerza en el marco del conflicto salarial que mantienen con el gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia. La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) confirmó la realización de dos paros de 24 horas que se concretarán el miércoles 18 y el jueves 26 de marzo.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Plenario Provincial de Delegados del gremio. Allí se resolvió continuar con el plan de lucha mientras se aguardan respuestas concretas a los reclamos vinculados a recomposición salarial y otras demandas laborales del sector.

Desde el sindicato indicaron que las medidas buscan visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores judiciales, quienes sostienen que sus ingresos han quedado rezagados frente a la inflación en los últimos años.

Reclamo por salarios y condiciones laborales

Entre los principales puntos del reclamo se encuentra la recomposición del sueldo de los empleados del Poder Judicial. Según plantean desde AJER, el deterioro del poder adquisitivo se arrastra desde 2020 y aún no ha sido compensado.

El gremio también exige el pago del adicional por título, un derecho contemplado en el Estatuto del Empleado Judicial que, según sostienen, todavía no se aplica plenamente en el sistema judicial entrerriano.

Además, el plenario ratificó el estado de alerta y movilización en defensa del régimen jubilatorio del 82% móvil establecido por la Ley 8732, un punto que el sindicato considera central para la estabilidad previsional de los trabajadores judiciales.

AJER.

Antecedentes del conflicto

Las nuevas medidas de fuerza se suman a las jornadas de paro realizadas durante las últimas semanas en distintos tribunales de la provincia. El último paro, realizado el martes 10 de marzo, tuvo un alto nivel de adhesión.

De acuerdo con datos difundidos por la Asociación Judicial de Entre Ríos, la protesta registró alrededor de un 90% de participación entre los trabajadores judiciales de la provincia.

José María Segura, secretario general de AJER, explicó en ese momento que la adhesión refleja el respaldo del sector al plan de lucha impulsado por el sindicato.

“La adhesión sigue sostenida, eso demuestra la voluntad y la determinación de los trabajadores judiciales en el reclamo que llevamos adelante”, señaló el dirigente en declaraciones a Elonce.

Funcionamiento durante las medidas

Durante las jornadas de paro se mantienen únicamente las guardias mínimas para atender situaciones urgentes. Según explicaron desde el gremio, se garantizan las denuncias penales y los casos vinculados a violencia.

Fuera de esas excepciones, la actividad en los tribunales se reduce considerablemente durante las medidas de fuerza. Con la convocatoria a los nuevos paros, los trabajadores judiciales ratifican la continuidad del conflicto mientras esperan respuestas a sus reclamos salariales y laborales.