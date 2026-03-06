Paro judicial en Entre Ríos tuvo 90% de adhesión y anuncian nueva medida de fuerza

La Asociación Judicial de Entre Ríos informó que el paro judicial registró un acatamiento cercano al 90% en toda la provincia. El gremio reclama recomposición salarial, el pago de retroactivos y la defensa del 82% móvil. La protesta continuará el 10 de marzo con un nuevo cese de actividades.
El paro judicial en Entre Ríos tuvo un 90% de adhesión, según informó la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), tras la jornada de protesta realizada este jueves en reclamo de recomposición salarial y otras demandas laborales del sector.
La medida consistió en un paro de 24 horas que, de acuerdo con el gremio, registró un alto nivel de acatamiento en distintas dependencias judiciales de la provincia.
Desde AJER señalaron que la adhesión alcanzó el 90%, lo que interpretaron como una muestra del respaldo de los trabajadores al plan de lucha que el sindicato mantiene desde fines del año pasado.
“El nivel de acatamiento a la medida de fuerza alcanza el 90%, lo que demuestra una fuerte y firme voluntad de defender nuestros derechos”, indicaron desde la entidad sindical.
Reclamo salarial y plan de lucha
La medida de fuerza fue definida durante el Plenario Provincial de Delegados realizado el pasado 3 de marzo.
En ese encuentro, los representantes sindicales resolvieron por unanimidad continuar con el plan de lucha iniciado a fines de 2025, en el marco del reclamo por mejoras salariales para los trabajadores judiciales.
Desde el gremio sostienen que el conflicto se originó por la demora en la aplicación de aumentos salariales y el pago de retroactivos que, según afirmaron, el gobierno provincial continúa postergando.
En ese sentido, el paro de este jueves tuvo como objetivo visibilizar la situación y reclamar respuestas concretas por parte de las autoridades.
Los principales reclamos del gremio
Entre los puntos centrales del reclamo se encuentra el cobro en tiempo y forma de los aumentos salariales y retroactivos correspondientes.
Además, el gremio exige el pago del adicional por Título para los trabajadores del sector.
También reclaman la creación de un adicional por tareas especiales destinado a notificadores y evisceradores dentro del sistema judicial.
Otro de los puntos señalados por AJER es la defensa del 82% móvil para las jubilaciones del sector, tal como lo establece la Ley 8732 que regula el régimen previsional de los trabajadores judiciales en Entre Ríos, dio cuenta APF.
Nuevo paro anunciado para el 10 de marzo
El sindicato adelantó que el plan de lucha continuará en las próximas semanas con nuevas medidas de fuerza. En ese marco, AJER confirmó que el próximo paro judicial ya tiene fecha y se llevará a cabo el martes 10 de marzo.
La medida consistirá nuevamente en un cese de actividades en todas las dependencias judiciales de la provincia.
Desde el gremio señalaron que las protestas continuarán con paros semanales hasta obtener respuestas concretas a los reclamos planteados.