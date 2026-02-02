Accidente fatal en la Ruta 9: dos muertos y tres heridos tras un vuelco en Buenos Aires

Un accidente fatal en la Ruta 9 dejó como saldo dos personas fallecidas y tres heridas luego del vuelco de un automóvil a la altura del kilómetro 221, en cercanías de la localidad bonaerense de Ramallo.
Un accidente fatal en la Ruta 9 conmocionó este sábado a la altura del kilómetro 221, en el tramo que une Buenos Aires con Rosario, cuando un automóvil volcó y provocó la muerte de dos de sus ocupantes. El siniestro ocurrió en jurisdicción de la localidad de Ramallo y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y servicios de emergencia.
Según informaron fuentes del caso, el vehículo involucrado fue un Renault Stepway color bordo que circulaba en sentido Buenos Aires–Rosario. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcando y deteniéndose en el cantero central de la autovía.
Como consecuencia del impacto, fallecieron en el lugar el conductor del vehículo, identificado como Juan Eduardo Radice, de 77 años, domiciliado en la ciudad de Rosario, y su hija Natalia Susana Radice, de 38 años, quien salió despedida del habitáculo producto del violento vuelco.
Rescate de heridos y operativo de emergencia
En el automóvil viajaban además un hombre de 49 años, una mujer de 73 y un niño de 9 años. La mujer mayor quedó atrapada en el asiento trasero y debió ser rescatada por los bomberos voluntarios de Villa Ramallo, quienes trabajaron durante varios minutos para liberarla del interior del vehículo.
Los otros dos ocupantes lograron salir con la ayuda de personas que circulaban por la zona y se detuvieron para brindar asistencia inmediata. Todos los heridos fueron atendidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Gomendio de Ramallo con diferentes lesiones y en estado de shock. Hasta el momento, no se precisó oficialmente la gravedad de las heridas.
Durante el operativo, la circulación en la Ruta Nacional 9 no fue interrumpida, aunque se registraron demoras y reducción de carriles debido a la presencia de ambulancias, móviles policiales y personal de rescate.
Investigación judicial en curso
Por disposición de la Justicia, se dio intervención a peritos accidentológicos con el objetivo de determinar la mecánica del siniestro y establecer las causas que derivaron en el vuelco del vehículo. La causa fue caratulada de manera provisoria como homicidio culposo y lesiones culposas.