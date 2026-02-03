Trasladan a Entre Ríos los vehículos secuestrados en una causa federal por narcotráfico iniciada en Misiones

En el marco de una causa federal por narcotráfico, este martes se concretó el traslado de vehículos secuestrados desde la ciudad de Posadas, en Misiones, hacia Entre Ríos, por disposición del Juzgado Federal de Concordia. La medida incluyó camionetas y motocicletas incautadas en distintos procedimientos y fue ejecutada con recursos logísticos de la Policía de Entre Ríos, que quedó a cargo de su resguardo.

El movimiento de los rodados se encuadra en una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737, que viene desarrollándose desde fines de 2025 y que apunta a desarticular una estructura dedicada al transporte y distribución de drogas en la región.

Cómo se originó la causa

La pesquisa tuvo su punto de partida en noviembre del año pasado, cuando personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detectó más de 14 kilogramos de ketamina ocultos en los zócalos de un automóvil que intentaba ingresar a Entre Ríos por el puesto caminero Paso Cerrito, en el límite con Corrientes.

El estupefaciente era trasladado por una mujer mayor de edad y, tras los peritajes correspondientes, la sustancia fue confirmada como droga sintética. A partir de ese hallazgo, la Justicia Federal avanzó con medidas investigativas que permitieron reconstruir la posible ruta de abastecimiento.

Vehículos trasladados a Entre Ríos desde Misiones.

Con intervención del juzgado a cargo de la jueza Analía Ramponi y la secretaría del doctor Iñaki Bosch, se dispusieron allanamientos simultáneos tanto en la provincia de Buenos Aires como en Misiones para identificar a los presuntos responsables.

Allanamientos y secuestro de rodados

Durante los primeros días de enero se realizaron tres procedimientos en Posadas, con participación de la Dirección General de Drogas Peligrosas y efectivos de Gendarmería Nacional. Como resultado, se incautaron una camioneta Dodge RAM, una Volkswagen Saveiro y tres motocicletas de alta cilindrada.

Esos vehículos secuestrados, según se informó oficialmente, habrían formado parte de la logística utilizada por la organización investigada para el traslado de sustancias y otras maniobras vinculadas al circuito delictivo.

Posteriormente, y con autorización judicial, se dispuso su traslado a Entre Ríos para incorporarlos formalmente a la causa y garantizar su conservación como elementos probatorios.

El operativo se realizó con móviles y personal propio de la Policía entrerriana, que efectuó el transporte interprovincial hasta Concordia. Allí los rodados quedaron a disposición del fuero federal.