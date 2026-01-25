La Policía Civil de Río de Janeiro utilizó imágenes de la abogada Agostina Páez en campaña antirracismo

La Policía Civil de Río de Janeiro utilizó el caso de la abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil por realizar gestos racistas hacia un mozo en un bar, como parte de una nueva campaña antirracismo. El video institucional, que circuló rápidamente en las redes sociales de la fuerza de seguridad brasileña, muestra un mensaje claro: el racismo no será tolerado, sin importar el estatus o la nacionalidad del agresor.

En las imágenes difundidas, se utiliza material grabado por testigos del incidente, quienes captaron el enfrentamiento entre Páez y el trabajador brasileño. El spot enfatiza que en Río de Janeiro, "el racista es tratado como un criminal", una postura que busca dejar en claro que el racismo será erradicado con mano dura. Además, en un mensaje contundente, la Policía de Río recordó que no hay excepciones: “No importa si es turista, extranjero o abogado”, subraya el mensaje principal de la campaña.

La intervención de la policía y la detención de Páez, quien fue acusada de realizar gestos despectivos y racistas hacia el mozo del bar, se presenta como un ejemplo de cómo se deben tratar estos casos en Brasil. En el video, se explica que, tras ser denunciada por la víctima, las autoridades brasileñas actuaron sin titubeos, mostrando la eficiencia del sistema judicial para manejar estos delitos con la seriedad que requieren. "Una mujer señaló con el dedo, insultó, hizo gestos racistas e intentó humillar a un trabajador brasileño. La víctima denunció, la Policía Civil actuó sin dudar", narra el spot.

📱 La Policía Civil de Río de Janeiro utilizó sus redes sociales para difundir un video institucional con imágenes de Agostina Páez, la abogada argentina. La publicación buscó dejar en claro que el racismo se castigó con dureza en el país vecino. 🎞️ Las escenas mostraron a la… pic.twitter.com/f38JDKZIlv — Boing 97.3 (@radioboing) January 24, 2026

La firme postura de las autoridades brasileñas

El propósito de la campaña es claro: enviar un mensaje rotundo de que el racismo en Brasil no será tolerado, y que cualquier persona que se atreva a perpetrar un acto de discriminación racial será tratada como un delincuente. La decisión de incluir el caso de Agostina Páez en la campaña busca mostrar que ni siquiera aquellos que visitan el país o tienen una posición legal o profesional protegida estarán exentos de enfrentar las consecuencias de sus acciones racistas.

Al final del video, la campaña concluye con una fuerte advertencia para aquellos que se atrevan a cometer actos de discriminación racial: “Aquí, el racismo es un caso policial. No vamos a tolerarlo. O respeta al pueblo brasileño, o va a prestar cuentas con la Policía”. Esta declaración no solo reafirma el compromiso de la Policía Civil de Río con la lucha contra el racismo, sino que también subraya la seriedad con la que las autoridades brasileñas están abordando este tipo de conductas.