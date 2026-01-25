Despiden a adolescente fallecida tras choque en Ruta 18: “Nuestra pequeña Ailén”

Profunda conmoción generó el fallecimiento de Ailén Pérez, la adolescente de 14 años que murió este sábado por la tarde luego de permanecer internada en grave estado en el Hospital San Roque de Paraná. La chica había resultado gravemente herida en un accidente vial ocurrido el viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 18, frente a una estación de servicio en la zona de Las Tunas.

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y acompañamiento a la familia. Amigos, vecinos y allegados expresaron su dolor y enviaron fuerzas en un momento de enorme tristeza.

Ailén Pérez

Mensajes de despedida y acompañamiento

Entre los mensajes compartidos, Ariel escribió un extenso y sentido texto: “Corazón no sangres más si aún debo seguir viviendo con mi cuerpo destrozado y mi alma por el suelo… Siempre en el corazón de Lucas Norte”. Otra vecina, Sol, expresó: “Vuela muy alto hermosa Ailén”. También se multiplicaron los mensajes de condolencias y apoyo a la familia Pérez-Morilla.

Desde la Comuna de Lucas Norte, localidad de donde era oriunda la adolescente, manifestaron su pesar mediante un comunicado oficial. “Expresamos nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de Ailén Pérez, niña de nuestra comunidad, víctima de un trágico accidente vial. Toda la comunidad está conmovida por esta pérdida irreparable”, señalaron, y anunciaron la suspensión del festival de los Reyes Magos como muestra de respeto y duelo.

El accidente sobre la Ruta 18

Ailén Pérez falleció luego de haber sido trasladada en estado crítico al Hospital San Roque de Paraná, tras el siniestro ocurrido el viernes alrededor de las 7.15. El choque se produjo sobre la Ruta Nacional 18, frente a una estación de servicio en Las Tunas, e involucró a una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Mercedes Benz.

Según testigos, la camioneta Ford EcoSport habría intentado girar a la izquierda para ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por el Mercedes Benz, que circulaba desde Villaguay hacia Paraná. En la EcoSport viajaba un hombre junto a sus tres hijos menores, de 10, 11 y 14 años. Ailén, que iba como acompañante, recibió el impacto más severo y fue trasladada inconsciente al hospital.

Trágico accidente en Ruta 18

Heridos y causas en investigación

Los otros dos menores que viajaban en la camioneta sufrieron lesiones leves. En tanto, los ocupantes del Mercedes Benz, un hombre y una mujer, resultaron con politraumatismos y fueron asistidos por personal de emergencias, siendo luego derivados a centros de salud.

De acuerdo a lo informado por el comisario González, la maniobra de giro de la camioneta y el sol de frente podrían haber afectado la visibilidad de los conductores, aunque no se registraban otras condiciones adversas al momento del accidente. Las causas del siniestro continuaban bajo investigación.