Accidente en Ruta 18: falleció la adolescente que había sido trasladada en grave estado al Hospital San Roque

Informaron que la adolescente Camila Pérez, de 14 años, falleció este sábado por la tarde tras haber sido trasladada en grave estado al Hospital San Roque de Paraná, luego de un accidente ocurrido el viernes alrededor de las 7:15 sobre la Ruta Nacional 18, frente a una estación de servicio en Las Tunas. La colisión involucró a una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Mercedes Benz, resultando varias personas heridas.

Según testigos, la camioneta Ford EcoSport intentó ingresar a la estación de servicio cuando fue impactada en uno de sus laterales por el Mercedes Benz, que circulaba desde Villaguay hacia Paraná. La familia de la Ford EcoSport, oriunda del departamento Villaguay, estaba compuesta por un hombre y sus tres hijos menores de edad, de 10, 11 y 14 años. La adolescente, que viajaba como acompañante, recibió el mayor impacto. Había sido trasladada inconsciente al hospital.

Ocupantes y atención médica tras el accidente

Los otros dos menores sufrieron lesiones leves, mientras que los ocupantes del Mercedes Benz, un hombre y una mujer, resultaron con politraumatismos y fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias antes de ser derivados a centros de salud. Según el comisario González, el accidente ocurrió debido a la maniobra de la camioneta hacia la izquierda para ingresar a la estación de servicio, sumado a que el sol de frente podría haber afectado la visibilidad de los conductores, aunque no se registraban otras condiciones adversas.