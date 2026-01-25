Inhabilitaron a conductora que intentó pasar un colectivo en una curva de las Altas Cumbres

Una conductora de 78 años fue inhabilitada para manejar luego de protagonizar una peligrosa maniobra en el camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba, donde intentó sobrepasar a un colectivo en plena curva y estuvo a punto de provocar una tragedia vial. La sanción alcanza tanto a Córdoba como a San Luis, provincia que emitió su licencia de conducir.

El episodio ocurrió el domingo 11 de enero por la mañana y fue registrado por ocupantes de otro vehículo que circulaba por la zona. En las imágenes se observó cómo la mujer, al mando de una Renault Koleos, realizó un sobrepaso indebido sobre doble línea amarilla, justo cuando otro automóvil apareció de frente y logró evitar el impacto por escasos centímetros.

Según se detalló, la peligrosa acción no fue un hecho aislado. En otro tramo del mismo registro fílmico, la conductora repitió la maniobra al intentar adelantar nuevamente a un colectivo, siempre en un sector de curvas pronunciadas y visibilidad reducida.

Quienes registraron el episodio indicaron que dieron aviso a la Policía tras observar la conducta temeraria, aunque no obtuvieron una respuesta inmediata en ese momento., informó El Doce.

Sanción y pedido de alcance nacional

Tras la difusión del video, la mujer fue denunciada por conducción temeraria ante la Justicia provincial. Como resultado, las autoridades resolvieron inhabilitar su licencia de conducir tanto en Córdoba como en San Luis y elevaron el caso a organismos nacionales para solicitar que la prohibición se extienda a todo el territorio argentino.

