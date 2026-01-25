Investigan prácticas prohibidas en una base argentina de la Antártida

El Comando Conjunto Antártico abrió una investigación por presuntos incumplimientos ambientales y denuncias de maltrato en la base conjunta Petrel. El informe advierte sobre vertidos y quemas de residuos que podrían afectar el ecosistema antártico.
Antártida. El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) recibió una grave denuncia por presunta contaminación ambiental ocurrida durante la Campaña Antártica 2025 en la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada en el continente antártico. La presentación motivó la apertura de una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
Según el memorando elevado el 10 de enero al Estado Mayor Conjunto, el subjefe de la base denunció “irregularidades acaecidas” atribuidas al jefe de la instalación, el capitán de fragata de Infantería de Marina Cristian Gabriel De Gregori. El documento señaló “incumplimientos reiterados de la normativa ambiental vigente” y “maltrato sistemático al personal” de la dotación.
Vertidos y quema de residuos peligrosos
El punto de mayor gravedad ambiental estuvo vinculado a presuntas órdenes verbales para la eliminación de remanentes de combustible aeronáutico (JP1), nafta, gasoil y aceites lubricantes mediante vertido y quema en una batea metálica. De comprobarse, estas prácticas habrían generado un “riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica”.
El informe también indicó la incineración no controlada de residuos que incluyeron víveres vencidos, plásticos, goma y materiales de construcción. Estas acciones se encuentran expresamente prohibidas por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), vigente desde 1998, que establece la prohibición de la quema a cielo abierto y un estricto sistema de gestión de residuos.
Normativa vigente y tratamiento de residuos
De acuerdo con las normas del sistema antártico, los residuos se clasifican en distintos grupos y deben ser retirados del continente para su disposición final en el territorio continental. Combustibles, lubricantes y otros desechos peligrosos deben ser almacenados y transportados en condiciones controladas, mientras que solo algunos residuos orgánicos pueden ser tratados en suelo antártico mediante equipos especiales con filtros de emisiones.
En el caso de la base Petrel, se recordó que la planta de tratamiento de aguas residuales, iniciada en 2022-2023, permanecía inconclusa pese a contar con financiamiento asignado, lo que sumó preocupación sobre la gestión ambiental de la instalación, informó Ámbito.
Denuncias internas y clima laboral
Además de los presuntos daños ambientales, el memo describió un clima de tensión interna con acusaciones de “lenguaje hostil, intimidante y humillante” hacia subalternos, lo que habría afectado la convivencia en un contexto de aislamiento extremo. Especialistas señalaron que estas condiciones exigen liderazgo y equilibrio emocional para evitar conflictos dentro de las dotaciones.
La investigación deberá determinar si existió impericia en la conducción de la base o un deterioro de las relaciones internas, y establecer las consecuencias administrativas y disciplinarias correspondientes. Mientras tanto, el caso generó preocupación por el impacto ambiental y la eventual exposición del país a observaciones internacionales dentro del sistema antártico.