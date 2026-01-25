Rige una alerta por tormentas fuertes para este domingo en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas, tormentas fuertes y posible caída de granizo en amplias zonas del país. El fenómeno afectará a distintas regiones, con alertas amarilla y naranja vigentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó advertencias por fuertes precipitaciones y tormentas para este domingo en varias provincias del país, con fenómenos que incluirán intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Según se informó, el área afectada abarca regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, Salta y Jujuy, donde rigen alertas de nivel amarillo y naranja, de acuerdo con la intensidad prevista del fenómeno.
Alerta amarilla por tormentas
Para las zonas alcanzadas por la alerta amarilla, el SMN indicó que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.
En estas regiones, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descartó que dichos registros puedan ser superados de manera puntual.
Alerta naranja en algunas regiones
En tanto, para los sectores donde el alerta asciende a nivel naranja, el organismo nacional advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o severas. Estos eventos podrían estar acompañados por intensa actividad eléctrica, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Para estas zonas, se previeron acumulados de lluvia de entre 40 y 80 milímetros, con la posibilidad de registros superiores en forma localizada.
Recomendaciones del SMN
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: evitar salir durante el desarrollo de las tormentas; no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.