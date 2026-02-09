 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Accidente vial

Un matrimonio resultó herido tras el vuelco de un auto cerca de Crespo en Ruta 131

El siniestro vial ocurrió antes del mediodía, a pocos metros de un acceso urbano. Las dos personas que viajaban en el vehículo lograron salir por sus propios medios y recibieron asistencia médica.

9 de Febrero de 2026
Vuelco en Ruta 131.
Vuelco en Ruta 131. Foto: (Amanecer Entrerriano).

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro vial ocurrió antes del mediodía, a pocos metros de un acceso urbano. Las dos personas que viajaban en el vehículo lograron salir por sus propios medios y recibieron asistencia médica.

Un vuelco en Ruta Nacional 131 ocurrió este lunes por la mañana, luego de que un automóvil protagonizara un siniestro vial a la altura del kilómetro 35, en cercanías del acceso Illia de la ciudad de Crespo. El hecho se registró alrededor de las 11.50 y tuvo como protagonistas a dos personas que se desplazaban en un vehículo particular.

Según se informó, se trató de un matrimonio joven, residente en Crespo, que circulaba de sur a norte por la Ruta 131, en dirección de Libertador San Martín–Crespo. Por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, despistó hacia la banquina izquierda y terminó volcando, quedando el automóvil a unos 15 metros de la cinta asfáltica.

 

Pese a la violencia del impacto, ambos ocupantes lograron salir del vehículo con la ayuda de terceros que se encontraban en el lugar. En un primer momento presentaban golpes y cortes de carácter leve, por lo que fueron contenidos mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia y del personal policial, indicó Amanecer Entrerriano.

Testigos del hecho indicaron que el conductor podría haberse quedado dormido, lo que habría provocado una maniobra brusca y el posterior despiste. No obstante, esa versión deberá ser confirmada a partir de las pericias y procedimientos de rigor que llevan adelante las autoridades competentes.

 

El tránsito en la zona no fue interrumpido, aunque se recomendó circular con precaución mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y relevamiento.

Temas:

siniestro vial vuelco Crespo Departamento Diamante
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso