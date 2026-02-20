Judiciales sostienen el plan de lucha y realizan paro este viernes

La Asociación Judiciales de Entre Ríos lleva adelante un paro hoy y confirmó otra medida para el 27. Reclaman recomposición salarial, pago del título y adicionales, además de la defensa del 82% móvil.
Judiciales sostienen su plan de lucha y realizan paro hoy en reclamo de recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales en Entre Ríos. La medida fue ratificada por la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), que además confirmó una nueva jornada de protesta prevista para el viernes 27, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La decisión se conoció luego de una reunión que mantuvieron el secretario general del gremio, José María “Chechi” Segura, y la secretaria adjunta, Pilar Toller, con el presidente del STJ, Germán Carlomagno. En ese encuentro, los representantes sindicales expusieron el malestar del sector por el nivel de los salarios y la falta de respuestas concretas a los reclamos planteados.
Desde AJER señalaron que la adhesión a las medidas de fuerza refleja el descontento existente en los distintos organismos judiciales de la provincia. Según indicaron, el deterioro del poder adquisitivo impactó de manera directa en los trabajadores y trabajadoras del sector.
Reclamos salariales y adicionales
Entre los principales puntos del reclamo se encuentra una recomposición salarial del 10,64%, que el gremio consideró necesaria para recuperar parte de lo perdido frente a la inflación. Asimismo, exigieron el pago del título conforme a lo establecido en la Ley 5143.
Además, solicitaron el pago en tiempo y forma de los haberes y el reconocimiento de adicionales específicos para notificadores y evisceradores. Otro eje central del conflicto es la defensa del 82% móvil para el sector pasivo, que el sindicato sostuvo como un derecho adquirido.
Medidas que continúan
El paro de este viernes se desarrolla sin asistencia a los lugares de trabajo y afectó el funcionamiento habitual de juzgados y oficinas judiciales en distintos puntos de la provincia. Desde el gremio anticiparon que, de no mediar una propuesta concreta, las acciones gremiales podrían profundizarse, informó APF.
La conducción sindical sostuvo que continuará abierta al diálogo, aunque remarcó que las medidas de fuerza buscan visibilizar la situación salarial y presionar para obtener respuestas. En ese sentido, reiteraron que el próximo viernes 27 volverán a concretar un nuevo paro si no hay avances.