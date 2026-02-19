Impresionantes fotos de los destrozos que provocó el feroz temporal en departamento Federación

El feroz temporal, provocó destrozos en el departamento Federación, donde fuertes ráfagas de viento y abundante lluvia afectaron zonas rurales y urbanas durante la madrugada y la mañana de este jueves. Las consecuencias incluyeron daños estructurales en una estancia, caída de árboles de gran porte, techos arrancados, anegamientos y problemas en el suministro eléctrico.

Las primeras imágenes difundidas por vecinos mostraron el impacto del fenómeno en la Estancia “Las Palmas”, ubicada en la zona de Colonia “El Trompo”, en dirección a Colonia San Ramón, en cercanías de la Ruta 4 y camino a Los Charrúas. Allí, los vientos intensos provocaron importantes deterioros en las instalaciones rurales.

Según relataron lectores que enviaron fotografías del lugar, la combinación de viento y lluvia generó daños visibles en estructuras del establecimiento, con chapas desprendidas y sectores afectados por la violencia del fenómeno meteorológico.

Daños en zona rural y Santa Ana

En Santa Ana, otra de las localidades alcanzadas por el feroz temporal en el departamento Federación, la situación también fue compleja. Desde la madrugada se registraron intensas ráfagas y precipitaciones que se extendieron durante varias horas de la mañana.

Uno de los sectores más comprometidos fue el Camping Municipal, donde se constató la caída de una gran cantidad de árboles y ramas. Además, techos de algunos garajes fueron literalmente arrancados por el viento.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades locales iniciaron tareas de limpieza y relevamiento para evaluar el impacto total del temporal en el predio y en otros sectores de la localidad.

Testimonio oficial sobre el temporal

En horas de la tarde, el director de Obras Públicas de Santa Ana, Hugo Kaneman, brindó detalles sobre lo ocurrido. “Estamos trabajando para dejar todo en condiciones, fue tremendo lo que sucedió. Nos hemos sorprendido con este temporal. Hace 30 años que estoy en Santa Ana y es la tercera tormenta de esta magnitud que veo”, expresó a Radio Chajarí.

El funcionario describió la intensidad desigual del fenómeno. “En algunos sectores no hizo nada y en otros hizo un daño tremendo. Levantó árboles de 20 años y a otros ni los tocó. La ciudad quedó oscura y en cuestión de segundos todo volaba”, recordó.

Kaneman señaló que también se registraron caídas de árboles en caminos rurales, lo que dificultó el tránsito vehicular. Esos obstáculos fueron removidos durante la jornada por cuadrillas municipales.

Limpieza y recuperación

El responsable de Obras Públicas indicó que las tareas de limpieza demandarán varios días. “Llevará su tiempo hacer limpieza y que todo vuelva a la normalidad. Estamos trabajando. Quiero agradecer la solidaridad de la gente de Santa Ana, hoy ni bien terminó la tormenta comenzaron a mandar mensajes, ofreciéndose para trabajar”, manifestó.

En la zona de la costanera, el viento derribó alrededor de siete árboles de más de 20 años de antigüedad. Sin embargo, otros espacios clave como el parque termal y el club deportivo no registraron daños significativos.

“Santa Ana siempre supo reponerse de estas cosas y esto será historia. Una vez más nos toca levantarnos”, afirmó Kaneman, quien volvió a destacar el acompañamiento de los vecinos frente a la emergencia.

Lluvias intensas en Chajarí

La ciudad de Chajarí también fue alcanzada por el feroz temporal que afectó al departamento Federación. Según datos oficiales difundidos por el municipio, hasta las 15:30 horas se habían acumulado 88,9 milímetros de precipitaciones.

Tras el relevamiento realizado durante la jornada, se detectaron inconvenientes en el suministro de energía eléctrica en distintos sectores. Además, se registraron desbordes de cloacas y calles anegadas como consecuencia del volumen de agua caída en pocas horas.

Entre los daños reportados, se confirmó la caída de varios árboles. Uno de ellos comprometió una vivienda del barrio Guarumba, aunque no se informaron heridos.

Las autoridades municipales continuaban con las tareas de asistencia y evaluación de daños, mientras el Servicio Meteorológico mantenía el monitoreo de la situación climática en la región. (Con información de Chajarí al Día, Tal Cual Chajarí y FM del Este Chajarí).

