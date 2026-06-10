Presunto ataque a un colectivo de la línea G: “Las deducciones tienen que estar acompañadas de pruebas”

La denuncia por un presunto ataque a una unidad del transporte urbano de pasajeros movilizó durante la noche del martes a personal policial y judicial en Paraná. El hecho fue reportado por el chofer de un colectivo de la línea G, quien aseguró haber escuchado una explosión mientras realizaba su recorrido habitual.

Según informó a Elonce el jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Hernán Góngora, el episodio ocurrió alrededor de las 23 en la zona de avenida José Hernández, detrás del barrio AATRA y antes de llegar a la intersección con Almirante Brown.

La situación fue comunicada mediante un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó la intervención policial en el lugar.

El relato del chofer y una testigo

Góngora explicó que el conductor manifestó haber escuchado una fuerte explosión cuando un vehículo circulaba en sentido contrario al colectivo. "Al momento de transitar por esa arteria observó un vehículo que pasaba en sentido contrario y escuchó una explosión que le llamó la atención", detalló el funcionario policial.

Al finalizar el recorrido, descendieron los últimos pasajeros de la unidad y una mujer que viajaba en el colectivo comentó haber percibido una situación similar.

La pasajera declaró que observó el paso de un automóvil y que también escuchó una explosión, aunque aclaró que no pudo determinar si se trató de un disparo.

Tras el intercambio con el chofer, ambos revisaron visualmente el colectivo para verificar si existían daños visibles.

No encontraron daños ni vestigios

Personal policial y peritos de Criminalística realizaron inspecciones tanto en el lugar señalado como en la unidad de transporte. Sin embargo, los procedimientos no permitieron detectar daños compatibles con un impacto de proyectil ni otros indicios relacionados con un ataque.

"En el relevamiento realizado sobre el colectivo y la zona no se constataron daños ni elementos que estuvieran vinculados con la explosión denunciada", indicó Góngora.

A pesar de ello, la investigación avanzó a partir de la descripción del vehículo aportada por los involucrados.

Identificaron a un conductor

A través del análisis de cámaras de videovigilancia, los investigadores lograron seguir el recorrido del automóvil mencionado y obtener su patente. Posteriormente se estableció el domicilio del titular, en Bajada Grande, y se realizó una entrevista con el conductor.

Investigan una denuncia por presuntos disparos a un colectivo urbano de Paraná

Según informó Góngora, "se trata de un hombre que trabaja como chofer de una aplicación de transporte y que anteriormente se desempeñó en la otra empresa de colectivos".

El hombre reconoció haber estado en la zona realizando un traslado de pasajeros, aunque negó cualquier participación en un hecho delictivo. “No hay denuncias directas hacia la persona y cuando se la identifica, uno hace deducciones, pero a las deducciones tenemos que acompañarlas de pruebas para que el fiscal pueda tener elementos y poder tomar determinadas medidas”, explicó el comisario.

Por disposición de la Fiscalía fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa mientras continúan las tareas investigativas con relevamientos en el lugar del hecho previstos para la mañana de este miércoles.

La investigación continúa

Góngora explicó que durante la jornada se profundizarán los relevamientos en el lugar con luz diurna y se analizarán nuevas imágenes de cámaras de seguridad. "Las deducciones deben estar acompañadas por pruebas para que la Justicia pueda avanzar con medidas concretas", sostuvo.

El jefe policial remarcó que, por el momento, no existen elementos materiales que permitan confirmar que se haya producido un ataque contra la unidad.

No obstante, destacó que la situación fue abordada con seriedad debido a los antecedentes recientes de hechos de vandalismo contra colectivos urbanos.

La investigación permanece abierta y bajo seguimiento de la Fiscalía interviniente.