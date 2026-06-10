Un chofer denunció disparos contra un colectivo urbano y demoraron a un ex trabajador de la empresa

La Justicia y la Policía de Entre Ríos investigan un presunto episodio ocurrido en Paraná luego de que el conductor de un colectivo del transporte urbano denunciara haber sido víctima de un posible ataque mientras realizaba su recorrido habitual.

Según la presentación realizada por el chofer de la empresa San José, el hecho habría ocurrido cuando la unidad circulaba por calle José Hernández y se cruzó con un automóvil Chevrolet de color blanco. En ese momento, el trabajador manifestó haber escuchado una fuerte detonación que interpretó como un posible disparo.

A partir de la denuncia, se activó un procedimiento policial para intentar establecer qué ocurrió y si efectivamente existió una agresión contra el vehículo de pasajeros.

Qué determinaron las primeras pericias

Tras la intervención de efectivos policiales, se realizaron inspecciones sobre el colectivo involucrado y en el sector donde se habría registrado el episodio. De acuerdo con la información oficial, no se encontraron impactos de proyectiles ni otros elementos compatibles con un ataque con arma de fuego.

Tampoco fueron hallados indicios balísticos en la zona relevada por los investigadores, por lo que hasta el momento no pudo confirmarse que la detonación escuchada por el conductor haya correspondido efectivamente a un disparo.

Ante este escenario, la causa continúa bajo investigación y los pesquisas trabajan para reconstruir las circunstancias del hecho a partir de distintos elementos probatorios.

Identificaron al conductor de un vehículo

Como parte de las tareas investigativas, los efectivos analizaron registros de cámaras de seguridad y lograron identificar el automóvil mencionado en la denuncia. Posteriormente se ubicó a su conductor, un hombre de 36 años.

De acuerdo con la información recabada, el sospechado manifestó desempeñarse actualmente como chofer de una aplicación de transporte y señaló que anteriormente había trabajado para la empresa de transporte urbano, aunque fue desvinculado de la misma.

La Fiscalía dispuso su correcta identificación y ordenó la continuidad de las actuaciones para determinar si existe algún vínculo entre su presencia en el lugar y el episodio denunciado por el conductor del colectivo.