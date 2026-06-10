Una fiesta de 15 terminó con decenas de intoxicados y tres víctimas fatales por un tequila adulterado

Una fiesta de 15 que había sido organizada para celebrar el cumpleaños de una adolescente terminó en tragedia en México. Tres personas murieron y al menos otras 14 fueron hospitalizadas tras presentar síntomas de una severa intoxicación, en un caso que es investigado por las autoridades del estado de Guanajuato.

El hecho ocurrió en la localidad de Puerto Valle, dentro del municipio de Salamanca. Lo que comenzó como una reunión familiar y social se transformó en una emergencia sanitaria durante las horas posteriores al festejo, cuando varios asistentes comenzaron a sufrir malestares físicos de manera simultánea.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo para asistir a los afectados y trasladarlos a distintos centros de salud de la región. La principal línea de investigación apunta al consumo de tequila que habría estado adulterado.

Las víctimas y los internados

De acuerdo con la información difundida por medios locales y organismos sanitarios, los primeros síntomas aparecieron durante la madrugada posterior a la fiesta de 15. A medida que avanzaban las horas, la cantidad de personas afectadas fue aumentando.

Las víctimas fatales fueron tres familiares de la adolescente homenajeada. Dos de ellas, de 39 y 28 años, fallecieron mientras eran trasladadas para recibir atención médica. Posteriormente se confirmó la muerte del padre de la quinceañera, quien permanecía internado debido a la gravedad de su cuadro.

Además, otras 14 personas continuaban bajo observación médica y tratamiento especializado. Los profesionales de la salud seguían monitoreando su evolución para evitar complicaciones derivadas de la intoxicación.

Imagen ilustrativa.

La investigación sobre el tequila

Frente a la magnitud del episodio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para determinar las causas exactas de las muertes y las internaciones.

Peritos y agentes ministeriales realizaron inspecciones en el lugar donde se desarrolló la fiesta de 15 y secuestraron varias botellas de bebidas alcohólicas para someterlas a análisis químicos y toxicológicos.

Los estudios buscarán determinar si el tequila consumido contenía sustancias peligrosas o componentes que pudieran haber provocado la intoxicación masiva. Los resultados de esas pericias serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Buscan reconstruir cómo llegó la bebida

Además de las pruebas de laboratorio, los investigadores comenzaron a tomar testimonios a familiares, organizadores e invitados que participaron del festejo.

El objetivo es reconstruir cómo fue adquirida la bebida, quién la suministró durante la celebración y si existieron irregularidades en la cadena de comercialización o distribución del producto.