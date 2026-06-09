Una fiesta familiar terminó en tragedia: un hombre mató a sus hijos mellizos y se quitó la vida

Un trágico episodio ocurrido en California generó conmoción en Estados Unidos luego de que dos mellizos de 10 años fueran hallados muertos junto a su padre en el interior de una vivienda durante una reunión familiar.

El hecho se registró el domingo por la noche en un departamento de la localidad de Canoga Park, en el Valle de San Fernando. Según la información difundida por las autoridades, efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre disparos dentro del inmueble.

Al ingresar a la propiedad, los agentes encontraron sin vida a los dos niños y a un hombre de 37 años en una de las habitaciones. Todos presentaban heridas de arma de fuego.

La principal hipótesis de la investigación

De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, el caso es analizado como un posible crimen seguido de suicidio.

La Policía de Los Ángeles informó que los hermanos fueron identificados como Greysen y Joseph Chávez, ambos de 10 años. En el lugar también fue hallada un arma de fuego, que quedó bajo peritaje como parte de la investigación.

Además, medios locales señalaron que el hombre habría intentado disparar contra su esposa durante el episodio, aunque la mujer no resultó herida.

Vecinos dejaron flores y peluches en homenaje a los mellizos. Foto: gentileza KTLA.

Ocurrió durante una celebración familiar

Según reportes de la prensa estadounidense, la tragedia se produjo mientras la familia participaba de una fiesta de cumpleaños.

La noticia provocó un fuerte impacto entre vecinos y allegados, que se acercaron al lugar para expresar su dolor y acompañar a los familiares de las víctimas.

En las horas posteriores al hecho, comenzaron a aparecer flores, peluches y mensajes de despedida en las inmediaciones de la vivienda, en homenaje a los mellizos fallecidos.

Buscan determinar qué ocurrió

La División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles quedó a cargo de la investigación y trabaja para reconstruir las circunstancias que derivaron en el ataque.

Por el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre los motivos que podrían haber desencadenado el episodio y continúan recopilando pruebas y testimonios.