Espectáculos Tras luchar contra el cáncer

Murió el actor de la serie “Dawson‘s Creek”: James Van Der Beek tenía 48 años

El actor estadounidense falleció este miércoles tras luchar contra una larga enfermedad. Su familia confirmó la noticia en redes sociales del intérprete. ¿De qué murió James Van Der Beek?

11 de Febrero de 2026
Murió James Van Der Beek, actor de Dawson‘s Creek.
Murió James Van Der Beek, actor de Dawson‘s Creek. Foto: (Redes).

El actor estadounidense falleció este miércoles tras luchar contra una larga enfermedad. Su familia confirmó la noticia en redes sociales del intérprete. ¿De qué murió James Van Der Beek?

A los 48 años, murió James Van Der Beek, el actor que se convirtió en un ícono generacional gracias a su papel en Dawson's Creek. El pasado noviembre de 2024, el artista confesó que batallaba un cáncer colorrectal en etapa 3.

 

La información fue confirmada a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram. “Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana", confirmaba el posteo.

 

“Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”, añadieron.

 

Desde el círculo íntimo del artista pidieron privacidad en este difícil momento: "Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

 

La lucha contra la enfermedad

 

Van Der Beek, quien estaba casado y era padre de seis hijos, había hecho público su diagnóstico en 2024, compartiendo abiertamente su proceso con la enfermedad que finalmente le costó la vida.

Su partida conmociona a los fanáticos de la televisión de finales de los 90, que lo recordarán por siempre como el soñador Dawson Leery.

