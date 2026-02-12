Club Talleres y Fundación “Soy Lo Que Doy” reúnen donaciones de útiles escolares

REDACCIÓN ELONCE
El Club Talleres, junto a la Fundación “Soy Lo Que Doy”, inició una campaña solidaria para recolectar útiles escolares destinados a niños de la ciudad que los necesiten.
En el marco del comienzo del ciclo lectivo, el Club Talleres, junto a la Fundación “Soy Lo Que Doy”, lanzó una campaña solidaria para recolectar útiles escolares para niños de la comunidad que no cuentan con los recursos necesarios. La iniciativa comenzó recientemente y busca movilizar tanto a los socios del club como a toda la ciudad para que aporten lo que puedan, con el objetivo de garantizar que más chicos puedan comenzar las clases con lo básico para su educación.
En diálogo con Elonce, Laura Alcain, integrante de la fundación, explicó: "Sabemos que el club y nuestra gente son muy solidarios. Nos traen todo tipo de donaciones, y estamos seguros de que este año también vamos a recibir mucho apoyo".
¿Qué tipo de donaciones se solicitan?
La campaña solicita todo tipo de útiles escolares: lápices, lápices de colores, cuadernos, repuestos de hojas, mochilas, y hasta zapatillas que estén en buen estado. "Todo lo que nos traigan es bienvenido", aseguró Laura, y destacó que incluso los útiles usados son útiles: "Si no alcanza para completar el material, cualquier cosa que venga será de ayuda”.
Los artículos recolectados serán distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, como Puerto Sánchez, merenderos Melenitas Despeinadas, Boina de Vasco, Corazón Solidario del barrio 98 viviendas, barrio Capibá, entre otros. La Fundación lleva más de dos años colaborando con estas comunidades, y sigue ampliando su alcance conforme crece la solidaridad de los vecinos.
¿Dónde y cuándo hacer las donaciones?
Las donaciones de útiles escolares se recibirán en las dos sedes del Club Talleres. Las direcciones son calle Irigoyen 593, casi en la intersección con Feliciano, y en calles Toribio Ortiz y Cruz del Sur. El club está abierto todos los días, de 8 a 22 para recibir los aportes de la comunidad. "A toda la gente que quiera colaborar, les agradecemos enormemente", expresó Alcain.
La campaña está abierta a toda la comunidad, no solo a los socios del club, y se espera que, como en otras ocasiones, muchos ciudadanos anónimos se sumen a esta noble causa.