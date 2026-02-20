El Merendero Semillitas de Fe pide ayuda para sostener su tarea solidaria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Laureano Nutini y la pastora Raquel Muñiz solicitaron colaboración para continuar asistiendo a entre 80 y 100 personas en el barrio Kilómetro 3 de Paraná. Necesitan alimentos y donaciones para sostener la copa de leche y futuras viandas.
El Merendero Semillitas de Fe en Paraná volvió a abrir sus puertas con una jornada solidaria en el kilómetro 3, donde cada semana brinda merienda y contención a entre 80 y 100 personas, y sus responsables solicitaron ayuda para sostener la tarea ante el aumento de la demanda social.
El encargado del espacio, Laureano Nutini, explicó que la iniciativa nació con el objetivo de asistir a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “La iniciativa es sencilla. Nosotros queremos llegar a cada una de esas personas que hoy no tienen la posibilidad de tener una ropa, un calzado, un vaso de leche y un plato de comida arriba de la mesa”, expresó a Elonce.
El merendero funciona en articulación con la iglesia que conduce la pastora Raquel Muñiz y ofrece merienda los lunes y viernes, sumando ahora nuevas jornadas. “Tenemos alrededor de entre 80 y 100 personas que vienen lunes, viernes y ahora estamos implementando sábados y miércoles”, detalló Nutini.
La merienda y el esfuerzo comunitario
Según explicó el responsable del espacio solidario, la base de la asistencia es la copa de leche que reciben a través del acompañamiento municipal, aunque reconoció que no resulta suficiente. “Lo que estamos dando por medio de la municipalidad es la copa de leche. Obviamente que no alcanza”, afirmó.
Ante esa realidad, el grupo recurre a distintas estrategias para complementar la ayuda. “Siempre tratamos de hacer entre nosotros un poco de esfuerzo, de hacer ventas como para recaudar fondos y se le da la leche y lo que haya en el momento. A veces torta frita, a veces rosquita”, señaló.
Nutini también destacó el acompañamiento de comercios locales. “Por ahí nos ayuda alguna panadería como La Espiga de Oro y podemos repartir un poco más. Pero sabemos que también se ayuda a un montón de gente, entonces buscamos el sustento por otro lado”, indicó.
Pedido de colaboración y alimentos
En ese marco, los responsables del Merendero Semillitas de Fe en Paraná convocaron a la comunidad a colaborar con donaciones. “Lo ideal sería que podamos poner un granito de arena entre todos y darle un plato de comida a esa gente que hoy está necesitando”, sostuvo Nutini al dialogar con Elonce.
El merendero funciona en calle 1100 y 1080, frente al ex Walmart, en el kilómetro 3. Allí reciben donaciones de alimentos y otros insumos. “Todo lo que sea comestible, todo lo que sea para cocinar, no tenemos nada de eso. Fideos, arroz, puré de tomate, pollo, lo que sea. Es buscar el sustento para poder darle a esa gente”, explicó.
Además, puso a disposición un número de contacto para coordinar colaboraciones: 0343 155178704, y las redes sociales del espacio, bajo el nombre Merendero Semillitas de Fe, tanto en Facebook como en Instagram.
Ropero comunitario y ayuda tras el temporal
El merendero también cuenta con un ropero comunitario para asistir a niños y adultos con prendas de vestir y juguetes. “Lo que tratamos de hacer siempre es que no solo vengan a buscar un vaso de leche, sino que también se puedan llevar algo de ropa que siempre viene bien”, relató Nutini.
En los últimos días, el espacio también colaboró con familias afectadas por el temporal que golpeó la ciudad. “Nos pudimos comunicar con la municipalidad e hicimos una donación de prácticamente casi una camioneta. Tenemos fotos registradas de lo que entregamos para que ellos también puedan asistir a esas familias”, señaló.
Según indicó, muchas de las prendas y artículos entregados provinieron de donaciones recibidas durante las últimas semanas. “Hemos entregado bastante y seguimos recibiendo ropa, juguetes, todo lo que la gente pueda acercar”, agregó a Elonce.
“Es un tiempo donde todos tenemos que poner un granito de arena”
Por su parte, la pastora Raquel Muñiz valoró la respuesta solidaria y remarcó la necesidad de compromiso comunitario. “La verdad que estamos contentos de poder ayudar. Es un tiempo donde todos tenemos que poner un granito de arena”, expresó.
Muñiz explicó que viaja desde Buenos Aires para colaborar con la tarea del merendero. “Es un placer colaborar en este lugar porque la gente tiene mucha necesidad”, afirmó.
La pastora invitó a quienes lo deseen a participar activamente de las jornadas solidarias. “La idea es que puedan venir los que deseen y dejar aquí su colaboración y si quieren compartir el día de repartir los alimentos también lo pueden hacer, venir a compartir la comida y ver que realmente las cosas llegan a su destino”, sostuvo.
Asimismo, planteó que la ayuda no debe limitarse a la asistencia alimentaria. “La gente no solo quiere que le den, la gente quiere trabajar también. Qué bueno sería que si alguien tiene una pequeña empresa y necesita un empleado pueda generar una fuente de trabajo”, reflexionó en su charla con Elonce.
Finalmente, subrayó que en el contexto actual la demanda principal son alimentos. “Muchas veces colaboramos mucho con otras cosas, pero realmente lo que se necesita más son los alimentos, que es lo que necesitan”, concluyó.
El Merendero Semillitas de Fe en Paraná continúa así su tarea solidaria en el kilómetro 3, sosteniendo la merienda y proyectando la elaboración de viandas para ampliar la asistencia, mientras espera el acompañamiento de la comunidad para mantener activa esta red de contención.