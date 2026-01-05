 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
AUH y Tarjeta Alimentar: fechas de cobro en enero de 2026, según ANSES

La ANSES comenzará con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar desde el viernes 9 de enero hasta el 22 de enero. Aquí te contamos cuándo cobrar.

5 de Enero de 2026
Foto: Archivo Elonce.

La ANSES comenzará con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar desde el viernes 9 de enero hasta el 22 de enero. Aquí te contamos cuándo cobrar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará a abonar en enero de 2026 las prestaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Según el calendario oficial de pagos, las fechas de cobro se extenderán desde el viernes 9 de enero hasta el jueves 22 del mismo mes.

 

Los pagos están organizados de acuerdo al número de DNI de los beneficiarios, y en esta ocasión, los titulares deberán estar atentos para no perder la fecha correspondiente.

 

El pago de la AUH, que asiste a familias en situación de vulnerabilidad económica, es uno de los beneficios más esperados por miles de familias argentinas. Además, quienes reciben esta asignación también tienen derecho a la Tarjeta Alimentar, una medida que busca asegurar el acceso a alimentos en sectores de la población más necesitados. La Tarjeta Alimentar tiene un monto que varía según la cantidad de hijos a cargo y el tipo de beneficio.

 

Foto: Archivo Elonce.

 

Fechas de cobro para AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

 

El calendario de pagos establecido por ANSES para el mes de enero de 2026 es el siguiente:

 

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

 

Este calendario organiza el pago de la AUH y la Tarjeta Alimentar según el último número del DNI de cada titular. Es importante recordar que no habrá pagos fuera de estas fechas, por lo que es recomendable estar atentos y cobrar dentro de los plazos establecidos. Quienes no puedan acceder a los pagos en las fechas mencionadas deberán esperar a las siguientes rondas de pagos, que suelen ocurrir en los meses siguientes.

 

Foto: Archivo Elonce.

 

Requisitos y condiciones para acceder a la AUH y la Tarjeta Alimentar

 

Para poder recibir la Asignación Universal por Hijo, los adultos responsables deben cumplir con ciertos requisitos, como ser ciudadanos argentinos o tener residencia legal mínima de dos años en el país. Además, los niños, niñas o adolescentes a cargo deben ser menores de 18 años (con excepción de quienes tengan discapacidad).

 

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar está destinada a los titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), y a quienes cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más, señaló TN.

 

Ambas ayudas forman parte de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto económico difícil, y son esenciales para garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para muchas familias argentinas.

