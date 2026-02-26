En la despedida de Gallardo, River le gana 1-0 a Banfield en el Monumental

REDACCIÓN ELONCE
Marcelo Gallardo le pone fin a su segundo ciclo en el estadio Monumental, donde River y Banfield buscan salir adelante en la tabla de posiciones.
River y Banfield se enfrentan en el marco de la séptima del Torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental, donde se dará un marco especial por la despedida de Marcelo Gallardo, quien a raíz de los malos resultados se alejará de la conducción técnica del Millonario.
Seguí las incidencias:
12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Lucas Martínez Quarta se impuso en las alturas tras un centro de Ian Subiabre y encajó el 1-0 en Núñez.
MARTÍNEZ QUARTA ABRIÓ EL MARCADOR Y FUE A ABRAZAR A GALLARDO 🔥 River le está ganando 1-0 a Banfield a los 13 minutos del primer tiempo.
9 MINUTOS: ¡RESPONDIÓ VILLEGAS PARA EL TALADRO!
El volante de Banfield sacudió un tiro desde afuera del área que se marchó a un costado del arco de Beltrán.
8 MINUTOS: ¡TAPADA DE SANGUINETTI A PURO REFLEJO!
El arquero de Banfield rechazó un remate a quemarropa de Tomás Galván en el área chica, la pelota rebotó en el palo y, segundos después, Danilo Arboleda despejó un nuevo disparo al córner.
6 minutos: se animó Driussi desde lejos
El punta sacudió un derechazo que se desvió en un rival y se fue por encima del travesaño.
4 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán
El arquero de River Plate contuvo sin problemas un centro a media altura de Lautaro Gómez en un tiro libre.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.
Banfield: Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.