Deportes Torneo Apertura

En la despedida de Gallardo, River le gana 1-0 a Banfield en el Monumental

Marcelo Gallardo le pone fin a su segundo ciclo en el estadio Monumental, donde River y Banfield buscan salir adelante en la tabla de posiciones.

26 de Febrero de 2026
River y Banfield se enfrentan en el Monumental.
River y Banfield se enfrentan en el Monumental. Foto: La Nación.

REDACCIÓN ELONCE

Marcelo Gallardo le pone fin a su segundo ciclo en el estadio Monumental, donde River y Banfield buscan salir adelante en la tabla de posiciones.

River y Banfield se enfrentan en el marco de la séptima del Torneo Apertura 2026 en el estadio Monumental, donde se dará un marco especial por la despedida de Marcelo Gallardo, quien a raíz de los malos resultados se alejará de la conducción técnica del Millonario.

 

Seguí las incidencias:

 

12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Martínez Quarta se impuso en las alturas tras un centro de Ian Subiabre y encajó el 1-0 en Núñez.

 

 

 

9 MINUTOS: ¡RESPONDIÓ VILLEGAS PARA EL TALADRO!

El volante de Banfield sacudió un tiro desde afuera del área que se marchó a un costado del arco de Beltrán.

 

8 MINUTOS: ¡TAPADA DE SANGUINETTI A PURO REFLEJO!

El arquero de Banfield rechazó un remate a quemarropa de Tomás Galván en el área chica, la pelota rebotó en el palo y, segundos después, Danilo Arboleda despejó un nuevo disparo al córner.

 

6 minutos: se animó Driussi desde lejos

El punta sacudió un derechazo que se desvió en un rival y se fue por encima del travesaño.

 

4 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán

El arquero de River Plate contuvo sin problemas un centro a media altura de Lautaro Gómez en un tiro libre.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Sebastián Driussi e Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

 

Banfield: Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

River Banfield Marcelo Gallardo Torneo Apertura
