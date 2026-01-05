Obras sociales que aceptan monotributistas en enero 2026: se sumó una entidad y ya son 41

Con la incorporación de Amsterdam Salud SA, ya son 41 las obras sociales habilitadas para monotributistas en enero de 2026. El nuevo esquema, regulado por decreto, modificó afiliaciones, derivación de aportes y opciones de reclamo.
Las obras sociales que aceptan monotributistas en enero de 2026 volvieron a ubicarse en el centro de la agenda sanitaria y laboral, tras la actualización oficial del registro de entidades habilitadas para brindar cobertura médica a quienes tributan bajo el régimen simplificado. La principal novedad de comienzos de año fue la incorporación de Amsterdam Salud SA, que se sumó al listado vigente y elevó a 41 la cantidad de obras sociales disponibles para nuevas afiliaciones.
El Monotributo incluye dentro de su cuota mensual el aporte obligatorio destinado a la obra social. Esto significa que toda persona inscripta en el régimen ya financia una cobertura básica de salud y tiene derecho a elegir, dentro del padrón habilitado, la entidad que mejor se adapte a sus necesidades personales y familiares. Sin embargo, desde fines de 2024 el sistema dejó de ser abierto y pasó a estar estrictamente regulado.
El nuevo registro obligatorio de obras sociales
Desde diciembre de 2024 rige el registro obligatorio de obras sociales para monotributistas, creado por el Decreto 955/2024. La norma estableció que solo las entidades inscriptas en ese padrón pueden aceptar nuevas afiliaciones de pequeños contribuyentes.
A partir de esta modificación, las obras sociales que no figuren en el listado oficial están habilitadas a rechazar nuevas altas, aunque deben respetar y sostener los contratos que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigencia del decreto. El objetivo declarado del Gobierno fue dar mayor transparencia y control sobre el destino de los aportes y la calidad de los servicios médicos ofrecidos.
El esquema también contempla la posibilidad de incorporar al grupo familiar a la cobertura, mediante el pago de un adicional por cada integrante. De esta forma, el monotributista puede extender la protección médica a su cónyuge e hijos, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la obra social elegida.
Cambios recientes en el listado oficial
En la última actualización del registro se produjeron movimientos relevantes. En diciembre se habían excluido tres entidades: la Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS), la Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (OSFATUN) y la Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA), publicó IProfesional. Estas bajas respondieron, según se informó, a cuestiones administrativas y procesos internos de reorganización.
Al mismo tiempo, se incorporó la Obra Social de la Prevención y la Salud y, ya en enero de 2026, se confirmó el ingreso de Amsterdam Salud SA, que pasó a formar parte del padrón habilitado para monotributistas.
Listado de obras sociales habilitadas en enero de 2026
De acuerdo con el registro actualizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, las obras sociales que aceptan monotributistas en enero de 2026 son las siguientes:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social de la Prevención y la Salud
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Comisarios Navales
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección (OSDO)
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- MET–Córdoba S.A.
- Asociación Mutual del Control Integral
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista
Para concretar la afiliación a una obra social, el monotributista debe presentar una serie de documentos obligatorios. Entre ellos se encuentran el comprobante de pago del monotributo con el componente de obra social incluido, el DNI, el Formulario 184/F como constancia de alta, el Formulario 152 (credencial de pago) y la Declaración Jurada 300/97, que debe presentarse ante ANSES.
Además, existe la posibilidad de unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos se encuentren afiliados a la misma obra social, lo que puede facilitar la gestión administrativa y la cobertura familiar.
Cambio de obra social: plazos y condiciones
La normativa vigente permite a los monotributistas cambiar de obra social una vez por año, entre enero y diciembre. El trámite puede realizarse de manera presencial en la nueva entidad elegida o en forma online, a través del servicio “Mi SSSalud”, utilizando clave fiscal nivel 3.
Una vez efectuado el cambio, la ley establece una permanencia mínima de 12 meses antes de poder solicitar una nueva modificación, con el objetivo de evitar rotaciones constantes entre prestadores.
Qué ocurre con las prepagas no registradas
Los monotributistas que ya derivaban sus aportes a prepagas no incluidas en el registro oficial pueden mantener su cobertura, siempre que el contrato haya sido firmado con anterioridad al decreto. No obstante, los nuevos inscriptos solo pueden afiliarse a las obras sociales habilitadas.
Con la nueva regulación se eliminó la denominada triangulación, que permitía derivar aportes a una prepaga a través de una obra social intermediaria. Desde ahora, el aporte queda directamente vinculado a la obra social seleccionada, lo que puede generar limitaciones en zonas donde la entidad no cuente con una red prestacional amplia.
Reclamos ante rechazos injustificados
Si una obra social o prepaga rechaza una afiliación sin causa válida, el monotributista tiene derecho a reclamar. La normativa prohíbe negar la cobertura por motivos de edad, género, embarazo o enfermedades preexistentes.
El procedimiento incluye la presentación de un reclamo formal ante la entidad, la espera de una respuesta dentro de los plazos establecidos y, de ser necesario, la denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud, de manera presencial, online o por correo postal. También se encuentra disponible la línea gratuita 0800-222-SALUD para consultas y orientación.