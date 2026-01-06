Jubilaciones: quiénes cobran el bono y cuánto se paga en enero

Las jubilaciones comenzaron a pagarse en enero de 2026 con un aumento del 2,47% dispuesto por la ANSES, en el marco de la fórmula de movilidad que actualiza los haberes según la inflación con dos meses de desfase. El cálculo de Anses tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que fue del 2,5%.

Además del incremento, las jubilaciones mínimas continúan recibiendo el bono de $70.000, una medida que apunta a reforzar los ingresos de los beneficiarios de menores recursos. Este adicional se paga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional a quienes superan ese monto, pero no alcanzan el tope establecido por el organismo.

Nuevos valores de las jubilaciones en enero

Con la aplicación del aumento, las jubilaciones mínimas quedaron fijadas en $349.299,32. Al sumar el bono, el ingreso total a percibir en enero asciende a $419.299,32. En el otro extremo, las máximas se ubicaron en $2.350.453,71 y no acceden al refuerzo, ya que el bono está destinado exclusivamente a haberes bajos.

Las jubilaciones mínimas quedaron fijadas en $349.299,32. Foto: archivo Elonce.

El esquema de actualización alcanzó también a otras prestaciones previsionales. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez pasaron a $244.509,52 y, con el bono, llegan a $314.509,52. En el caso de las pensiones para madres de siete o más hijos, el haber base quedó en $349.299,32, con un total de $419.299,32 al incorporar el adicional. La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se incrementó a $279.439,46 y alcanza $349.439,46 con el refuerzo.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados

Las jubilaciones y pensiones se pagan según la terminación del DNI. Para quienes cobran el haber mínimo, los depósitos se realizan del viernes 9 al jueves 22 de enero. En tanto, las que superan la mínima se abonan entre el viernes 23 y el jueves 29. Las Pensiones No Contributivas se pagan del viernes 9 al jueves 15.

El aumento del 2,47% se aplicó de manera automática sobre todas las jubilaciones y pensiones. Por su parte, bono de $70.000 continúa focalizado en los ingresos más bajos, mientras que los haberes máximos solo reciben el ajuste por movilidad, sin refuerzo adicional.