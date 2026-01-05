PAMI publicó el listado de los medicamentos gratuitos para enero de 2026: cómo pedirlos y cuáles son

PAMI dio a conocer el listado de los medicamentos gratuitos para enero de 2026, con cobertura total para jubilados y pensionados que requieren tratamientos específicos contemplados por la legislación vigente. El programa busca garantizar el acceso a remedios esenciales, reducir el impacto del gasto en salud y acompañar a los afiliados en tratamientos crónicos y de alto costo.

Según informó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el esquema de medicamentos gratis incluye coberturas del 100% para patologías complejas, además de descuentos parciales que van del 50% al 80% para enfermedades agudas y crónicas comunes. De esta manera, PAMI sostuvo su política de acceso equitativo a medicamentos esenciales para personas mayores.

El organismo, creado en 1971, recordó que los afiliados que necesitan medicación incluida en el listado de cobertura total no deben realizar el trámite de subsidio social, ya que el beneficio se encuentra habilitado de forma automática a través del sistema de receta electrónica.

Medicamentos gratuitos del PAMI para enero de 2026

De acuerdo al detalle oficial, los jubilados y pensionados afiliados al PAMI cuentan con cobertura al 100% en los siguientes tratamientos y medicamentos específicos:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH

Tratamientos para Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Desde el organismo indicaron que estos medicamentos forman parte de tratamientos continuos y de alto costo, por lo que la cobertura total resulta clave para garantizar la continuidad terapéutica y la calidad de vida de los afiliados.

Cómo pedir los medicamentos PAMI

El trámite para acceder a los medicamentos ambulatorios y al programa de medicamentos PAMI es simple y se realiza de manera habitual en farmacias adheridas. Los pasos son los siguientes:

Solicitar al médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia

Presentarse en la farmacia con DNI y credencial PAMI para retirar los medicamentos

En caso de que el afiliado no pueda concurrir personalmente, un familiar o persona de confianza puede retirar la medicación presentando la documentación correspondiente. Además, si el afiliado necesita otro tipo de medicamento que no se encuentre dentro del listado automático, puede gestionarlo a través del sitio web de PAMI o en una agencia del organismo.

Para patologías agudas o crónicas comunes que no cuentan con cobertura total, PAMI recordó que mantiene descuentos que oscilan entre el 50% y el 80% del valor de venta, según el medicamento y la condición de salud.

PAMI: qué jubilados acceden a medicamentos gratis por razones sociales

Además de los tratamientos con cobertura automática, PAMI permite acceder a hasta cuatro medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales. Este beneficio puede solicitarse de forma virtual y está destinado a afiliados que cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos

En hogares con conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), ingresos menores a 3 haberes previsionales mínimos

No estar afiliado a una prepaga en simultáneo

No ser propietario de más de un inmueble

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo hogares con CUD

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena

En aquellos casos en los que el afiliado no cumpla con algunos requisitos, pero el costo de los medicamentos represente el 15% o más de sus ingresos, PAMI habilitó la posibilidad de solicitar la cobertura total por vía de excepción. Para ello se requiere un informe social, la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica.

Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están alcanzados por estos requisitos, aunque igualmente deben realizar el trámite correspondiente para acceder al beneficio.