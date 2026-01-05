Becas Progresar enero 2026: fecha de cobro, los montos y cuántas cuotas faltan

Progresar enero 2026 volvió a ubicarse entre los temas más consultados por estudiantes y familias, ante la necesidad de conocer la fecha de cobro, el monto actualizado y cuántas cuotas restan percibir durante el año. Con el comienzo del nuevo calendario, el Ministerio de Capital Humano confirmó los detalles del pago correspondiente a la modalidad Progresar Obligatorio, que se acreditó bajo condiciones específicas.

En enero de 2026, el programa abonó una cuota estímulo de $35.000, que se depositó de manera íntegra, sin la retención habitual del 20%. Este pago estuvo asociado al cierre del ciclo lectivo y a la participación en actividades formativas, por lo que se trató de una de las cuotas que llegan completas, siempre que se cumplieran los requisitos académicos y administrativos.

Qué se cobró en enero y por qué la cuota llegó completa

Según la información oficial, en enero se pagó una cuota estímulo de $35.000 para quienes integran Progresar Obligatorio. A diferencia de otros meses, este monto no tuvo descuentos porque no se aplicó la retención del 20%, habitual en gran parte del esquema anual del programa.

Desde el Ministerio se explicó que estas cuotas especiales están vinculadas a la regularidad educativa y al cierre del ciclo sin deudas académicas. Por ese motivo, no se trató de un pago extra, sino de una cuota prevista dentro del cronograma anual, aunque con un mecanismo distinto de liquidación.

Qué cuota correspondió según la inscripción en 2025

El pago de enero no fue igual para todos los beneficiarios, ya que dependió de la fecha de alta en el programa durante 2025.

Quienes se inscribieron en marzo de 2025 cobraron en enero la cuota 10 , de un total de 12 previstas.

cobraron en enero la , de un total de 12 previstas. Los estudiantes que accedieron al programa en agosto de 2025 percibieron la cuota 5, dentro de un esquema reducido de seis pagos.

Desde el área educativa aclararon que la denominación “cuota estímulo” no implica un beneficio adicional, sino una cuota que se abona sin descuento y que suele estar sujeta al cumplimiento de condiciones académicas específicas.

Fecha de cobro y cómo verificar el depósito

La acreditación de Progresar enero 2026 se realizó de acuerdo con el calendario de pagos de ANSES, por lo que no hubo una fecha única para todos los beneficiarios. El depósito se efectuó según la terminación del DNI y el medio de cobro registrado.

Para verificar el pago, se recomendó controlar tres aspectos fundamentales: el medio de cobro habitual, el estado del beneficio dentro del sistema y la validación institucional por parte de la escuela. En caso de no figurar el depósito, las causas más frecuentes fueron la falta de carga del certificado, la no validación por parte de la institución educativa o inconsistencias en la regularidad académica.

Cuántas cuotas restan cobrar en 2026

Luego del pago de enero, todavía quedaron cuotas pendientes para los próximos meses de 2026.

Para quienes se inscribieron en marzo de 2025, restaron la cuota 11 , que se pagó en febrero, y la cuota 12 , correspondiente a marzo.

, que se pagó en febrero, y la , correspondiente a marzo. Para los beneficiarios dados de alta en agosto de 2025, quedó pendiente la cuota 6, prevista para febrero.

El cobro de estas cuotas estuvo condicionado al cumplimiento académico, que incluyó no adeudar materias al cierre del ciclo lectivo y contar con la documentación correctamente presentada y validada.

Cómo se estructura el programa y por qué hay retenciones

El programa Progresar mantuvo en 2026 un monto mensual de $35.000, aunque el esquema anual se dividió en distintos tramos. Se abonaron ocho cuotas mensuales con retención del 20%, dos cuotas estímulo sin descuento y dos cuotas adicionales por mérito académico, destinadas a quienes finalizaron el ciclo sin materias pendientes.

Por ese motivo, el monto neto que percibieron los estudiantes varió según el tipo de cuota y el cumplimiento de los requisitos exigidos.